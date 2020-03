Rudersdal Kommune sætter penge af til mere kriminalitetsforebyggelse og opsøgende arbejde i ungeindsatsen

Gadeteamet opruster i weekenden

Kommunens ungeindsats får nu flere

ressourcer til den pædagogiske indsats

og forebyggelse

Rudersdal Avis - 04. marts 2020 kl. 09:20 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Gadeteamet, som er Ung i Rudersdals pædagogiske opsøgende mobile enhed, får nu flere ressourcer til deres arbejde med de lokale unge på gadeplan. Det godkendte kommunalbestyrelsen på sit seneste møde.

I budgettet for 2020-2023 blev der afsat midler til en styrkelse af ungeindsatsen på gadeplan og til etablering af et ungetilbud, og nu begynder de penge at arbejde.

Gadeteamet skaber brobygning til de unge, der har brug for støtte til at blive engageret i sunde fællesskaber i deres frie tid. Gadeteamets opgave er at lave kriminalitetsforebyggelse gennem relationer, ikke at løse politiopgaver eller det, der kategoriseres som vagtopgaver.

Weekendvagter Indtil 15. december sidste år bestod indsatsen på gadeplan af Gadeteamet ved Ung i Rudersdal af to fuldtidsstillinger.

I forlængelse af budgetvedtagelsen er der ansat en deltidsmedarbejder, der særligt supplerer i weekenderne.

Og hertil bliver der nu oprettet yderligere et antal deltidsansatte med forventet start februar eller marts 2020. De ekstra tildelte ressourcer anvendes således til at styrke indsatsen ved ansættelse af flere deltidsmedarbejdere, særligt i weekender.

Formålet er at have mere end én gadeteamsmedarbejder blandt andet i weekenden, så der kan arbejdes i teams, de opsøgende medarbejdere kan være mere til stede i kommunen som helhed og i weekender, og at der skabes mulighed for at arrangere aktiviteter på relevante steder, samtidig med at der kan udføres opsøgende arbejde på samme vagt.