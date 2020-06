Se billedserie Jesper Sørensen og Pernille Bjerrum har drømt om at åbne deres helt eget "escapre room." Nu lykkes det i hjembyen.

Send til din ven. X Artiklen: Gådefulde oplevelser venter i Birkerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gådefulde oplevelser venter i Birkerød

En hobby og passion for "escape rooms" har grebet om sig, og nu åbner Penguin Escape Room i Birkerød Hovedgade

Rudersdal Avis - 21. juni 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De leger og spiller sammen hjemme hos Jesper og Pernille i Bistrup. Hele familien, også Pernilles to tvillingepiger på 11 år, som ind i mellem må finde sig i specielt papfar Jespers hang til at gøre hverdagen til en leg. Bogstaveligt talt:

"Hjemme hos os kan pigerne godt komme hjem, og så er døren ind til stuen låst, og så er der pludselig et mini "escape room" i entreen, som de bliver nødt til at løse for at komme ind i stuen," smiler Jesper Sørensen skævt, da han og Pernille Bjerrum tager imod avisen, dagen før parret endelig kan åbne Penguin Escape i Birkerød Hovedgade op for de mange nysgerrige kunder.

Jesper og Pernille er nemlig så bidt af "Escape Rooms," at de simpelthen åbner deres helt eget sted i Birkerød.

Hobbyen greb om sig Pernille havde givet Jesper et gavekort til sådan et "Escape Room" i fødselsdagsgave, og de to havde sådan en god oplevelse sammen, at det siden er blevet til utallige timer med at løse gåder og leve sig ind i komplekse historier i mange forskellige "escape rooms."

Det inspirerede så Jesper til at gøre noget ekstra ud af pigernes fødselsdag:

"Jesper havde lavet en skattejagt til pigernes fødselsdag med "escape gåder." Man skulle finde en lama. Det kaldte vi lamaløbet og tog det med rundt og prøvede det af i flere sociale sammenhænge, og vi kunne se, at folk virkelig syntes, det var fedt," fortæller Pernille Bjerrum.

Jespers talent for at skrue gåder sammen var så indlysende, at folk opfordrede dem til at bruge det til noget:

""Det her skal i altså gøre noget ved." Der var nogen, der skrev på messenger en uge efter: "Vi er stadig helt høje," over det her. Og det var en familie, som havde prøvet mange escape rooms før, og når de kunne være så høje over vores lamaløb, så var der måske noget om snakken," siger Pernille Bjerrum.

En ferie til Kroatien blev pludselig brugt på idéudvikling - hvis nu de skulle lave et escaperoom. Hvordan skulle det så være? De var ikke så meget i tvivl om, hvor det skulle være:

"Hvis vi skulle lave noget, skulle det være i Birkerød. Vi bor her, og jeg er vokset op her og er vendt tilbage. og det skal også kunne hænge sammen, for vi har jo stadig vores almindelige faste jobs," siger Pernille.

Efter at have ledt længe fandt de så nogle ret perfekte lokaler i den gamle skoforretning midt i Hovedgaden.

"Pernille har både trådt og købt sine barnesko her," smiler Jesper Sørensen.

I krybskytternes hytte Snart, 13. juli, er de så klar til, med et par måneders coronaforsinkelse, at invitere indenfor i deres første "escape room" "Krybskytternes Hytte," som de stadig går og forfiner nede i kælderen.

I lørdag åbnede Penguin Escape dørene op for salg af brætspil, og det bliver i det hele taget et sted, drevet af kærlighed til leg, spil og ikke mindst aktiviteten "escape room":

"Jeg spurgte en af pigerne om, hvad hun syntes var det bedste ved escape room. Hun svarede, at det bedste er bagefter, når man taler om det. Du er måske kun inde i rummet i en time, men oplevelsen kan være i der i uger bagefter, hvor man går og taler om det," siger Jesper Sørensen, om den hobby, som han og Pernille nu vil dele med birkerødder og alle andre, som kan lide at lege og løse gåder.

Snart går bookingsystemet i luften, og så kan man selv booke sig ind til en skæbnesvanger og spændende time i "Krybskytternes Hytte;" det første af mange spændende og gådefulde eventyr, man snart kan opleve i Birkerød Hovedgade 24 fredag, lørdag og søndag.

Læs mere på Penguin Escapes side på facebook.