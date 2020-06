Kommunen investerer i hjemmearbejdspladser efter erfaringerne under coronakrisen. Modelfoto Foto: Andrey Popov/Andrey Popov - stock.adobe.com

Fremtidssikrer it for 40 mio. kroner

Kommunen er klar med tredje bølge af fremrykkede anlægsprojekter i coronaens kølvand og anlægsloftets fravær

Rudersdal Avis - 26. juni 2020 kl. 11:45

Erfaringer fra en coronatid med mange hjemmearbejdspladser bliver nu fulgt op af nye investeringer i it-sikkerhed og opdatering af kommunens udstyr.

For det er ikke kun almindelige lovlydigere borgere, der har haft en periode med mindre transporttid på arbejde, når man kun skulle fra køkkenbordet og hen til skrivebordet.

"Vi har 800 mulige hjemmearbejdspladser, som skal være sikre. Men hackerne har også haft bedre tid under coronakrisen, og vi har monitoreret forsøg på angreb på vores netværk," fortæller borgmester Jens Ive (V).

Han understreger, at det ikke er lykkedes uvedkommende at trænge ind i kommunens it-system. Men erkender, at det nok bare er et spørgsmål om tid, hvis ikke kommunen sikrer sig yderligere.

Den bærbare bølge Derfor skal kommunalbestyrelsen i dag, onsdag, tage stilling til at bruge 17,6 millioner kroner på at få opgraderet sikkerheden på kommunens netværk.

Men ikke nok med det. Der skal også bruges penge på at få flere medarbejdere med på den bærbare bølge, og muligheden for at arbejde hjemmefra.

"Det giver mulighed for mere fleksible arbejdsdage, og samtidig har vi oplevet et ekstremt lavt sygefravær. Det ser ud til, at hvis man snøfter på arbejde, så gør det ikke så meget, når man allerede sidder derhjemme, så melder man sig ikke syg," fortæller borgmesteren.

Flere projekter Planen er at købe nyt udstyr, der kan håndtere mobilitet samt tilhørende software og servere, for 22,2 millioner kroner.

It-investeringerne er en del af kommunens tredje bølge af projekter, der er blevet mulige på grund af coronatidens fjernelse af anlægsloftet.

Ud over it-projekterne har kommunen denne gang planlagt at bruge tre millioner kroner på mere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler, to millioner kroner på tagrenovering af Rundforbihallen, tre millioner kroner på indvendige arbejder på rådhuset og 1,2 millioner kroner til asfalt på skolernes udearealer og p-pladser.

I alt 49 millioner kroner, der lånefinansieres. De to første bølger bød på projekter på henholdsvis 29 millioner kroner og 39,7 millioner kroner.