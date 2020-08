Fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk kommer formentlig til at ligge i Bakkehuset. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk skal ligge i Bakkehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk skal ligge i Bakkehuset

Kommunen har planer om, at Bakkehuset skal rumme det bibliotekstilbud som skal erstatte Vedbæk Bibliotek, som lukkede ved årsskiftet. Vedbæk Grundejerforening mener, at det forslag er opstået uden reel borgerdialog og -inddragelse

Rudersdal Avis - 13. august 2020 kl. 11:40 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vedbæk Bibliotek lukkede ved årsskiftet, og nu har Vedbæks borgere, som for en stor dels vedkommende savner det, fået ny udsigt til, at der kommer en erstatning.

Kommunen har nemlig indledt et samarbejde med Bakkehuset, og meget tyder på, at Vedbæks fremtidige bibliotekstilbud bliver placeret i det imponerende gamle hus på Strandvejen.

Kristine Thrane (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, som behandler forslaget om at arbejde videre med planerne onsdag i denne uge, er rigtig glad for den løsning:

"Vi har allerede haft en dialog med bestyrelsen i Bakkehuset, og de er også meget positive og vil rigtigt gerne. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Jeg synes, at Bakkehuset er et fantastisk sted. Det ligger så smukt, og jeg vil meget gerne åbne det op for flere borgere i både Vedbæk og resten af kommunen. Det er også der, hvor vi, som vi ser det, kan lave de bedste rammer for det fremtidige bibliotekstilbud," siger Kristine Thrane.

Uenighed om dialog Kommunens planer om at etablere et "alternativt fysisk bibliotekstilbud uden decideret bogsamling" er blandt andet opstået på baggrund af en borgerdialog, nærmere bestemt et dialogmøde i januar, oplyser udvalgsformanden:

"Vi har haft et dialogmøde med borgerne, og vi har allerede en god idé og fornemmelse af, hvad borgerne gerne vil have," siger Kristine Thrane.

Det er det dog ikke alle, der er enige i.

Hans Jeremiassen, formand for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening er blandt de mange lokale borgere, som protesterede over, at Vedbæk Bibliotek skulle lukkes i første omgang. Og han synes ikke, at kommunen har lyttet til borgerne, når han ser det forslaget om et bibliotekstilbud på Bakkehuset, som skal erstatte det bibliotek, som er lukket.

"Vi ønsker et bibliotek, som de har det andre steder i kommunen. Med samme faciliteter som på bibliotekerne i Holte, Birkerød og Nærum. Med en bogsamling, for hvis man skal ind og finde sine biblioteksbøger på nettet, så ryger hele meningen. Så er det jo ligegyldigt, hvor biblioteket ligger," siger Hans Jeremiassen og fortsætter:

"Jeg kan heller ikke se, hvordan man kan have et bibliotek uden, der er nogle faciliteter, som en form for læsesal, hvor man kan læse tidsskrifter og aviser, nogle computere, som specielt ældre, som ikke selv har adgang til computere, kan bruge, og hvor man i øvrigt kan have de aktiviteter et bibliotek normalt har," siger han.

Han er heller ikke enig i, at en placering på Bakkehuset er en god idé, og det gav han og andre borgere også udtryk for på det førnævnte dialogmøde i januar.

"Bakkehuset ligger godt nok nogenlunde centralt i Vedbæk, men det ligger jo ikke der, hvor folk kommer, altså i området omkring Stationsvej. Det er der, vi havde ønsket os, at et bibliotek skulle ligge," siger han.

Grundlæggende mener Hans Jeremiassen og Vedbæk Grundejerforening, at kommunens forslag til det kommende bibliotekstilbud i Vedbæk er opstået uden reel borgerdialog og -inddragelse. Fordi man udelader borgernes helt centrale ønsker om et fortsat bibliotek med udlån af bøger og en central og let tilgængelig beliggenhed.

Attraktivt alternativ Kristine Thrane lytter til kritikken, men...

"Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at man gerne vil have et rigtigt bibliotek, men det er en politisk beslutning, fordi vi skulle spare penge, at det kommer der ikke til at være. Men vi lukker jo trods alt ikke biblioteket fuldstændigt. Vi sørger for, at der kommer et rigtigt attraktivt tilbud som erstatning," siger hun.

I forhold til placeringen på Bakkehuset siger hun:

"Borgerne siger forskellige ting. Jeg har hørt borgere, som synes det er en rigtig god idé, og det er også korrekt, at jeg har hørt borgere, som ikke synes det. Jeg har så stadig ikke helt forstået, hvorfor det ikke er en god idé," siger udvalgsformanden, som samtidig understreger, at borgerdialogen ikke er slut. Når den fysiske placering er besluttet, begynder diskussionen om tilbuddets indhold.

Og hun vil gerne berolige borgerne - der vil være bøger på bibliotekstilbuddet.

"Selvfølgelig skal der være bøger. Der kommer til at være et skiftende udvalg, og så kan man altid bestille til afhentning. Og så handler et bibliotek også om andet. Borgerne har udtrykt ønske om at det skal være et mødested. Et sted, hvor man kan læse avisen eller bruge en computer, hvis man har brug for det, og tilbuddet skal rumme mange af de aktiviteter, som ellers foregår på et bibliotek i dag," siger hun.