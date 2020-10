Når vejret og benene er til det, skal Niels Blok og Tanja Rasmussen hele vejen rundt om Sjælsø. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Fra Caminoen til Sjælsø rundt

Det er vigtigt at sætte sig mål, selvom man er kommet op i årene, siger Niels Blok, som planlægger at cykle Sjælsø rundt på dobbeltcykel

Næste gang vejret og benene er til det, så skal det være. Så sætter 80-årige Niels Blok og hans cykelmakker, social- og sundhedsassistent Tanja Rasmussen - begge fra Daghjemmet Sjælsø, sig op på dobbeltcyklen, spænder hjelmen på og begiver sig ud på ruten hele vejen rundt om Sjælsø.

"Jeg har ikke noget mål for, hvor hurtigt det skal gå. Men mon ikke, vi kan skyde en gennemsnitsfart på cirka 10 kilometer i timen," vurderer Niels Blok, som kommer på daghjemmet i Birkerød mandag og onsdag.

Tanja Rasmussen ser på én gang smilende og let tvivlende på ham.

De to har allerede kørt Sjælsø Rundt i etaper på dobbeltcyklen, og det er ganske tydeligt, at det ikke bare er for motionen, men også for hyggens skyld, at de to ofte tramper løs i pedalerne sammen.

Har cyklet caminoen De cykler faktisk sammen så ofte, det kan lade sig gøre. Indimellem kommer Tanja Rasmussens andre arbejdsopgaver i vejen, og så kommer det også an på Niels Bloks dagsform.

Den tidligere luftkaptajn i SAS lider nemlig af demenssygdommen alzheimers, og benene er heller ikke helt, som dengang han og en kollega kørte ad pilgrimsruten caminoen fra Birkerød til Santiago de Compostela helt ude længst mod vest i Spanien.

"Ideen om at cykle har jeg fra min fortid, hvor jeg cyklede ned til Santiago de Compostela via caminoen. Jeg cyklede fra Birkerød. Det tog immervæk en god måneds tid," fortæller Niels Blok og fortsætter:

"Jeg er ikke troende, men jeg er meget interesseret i religion. Det behøver ikke handle om en dybfølt tro, men bare fornemmelsen af at have noget at være fælles om. Jeg har derfor også læst munkehistorie. En dag sad jeg så med en tidligere kollega på en kro og sagde nå! "Når vi nu er færdige med det her (den aktive karriere, red.), skal vi så ikke tage at cykle caminoen? Og efter et par aftner med lidt rødvin tog vi beslutningen," smiler Niels Blok, som også har givet foredrag om sin tur til de øvrige gæster på daghjemmet.

En mand med mål Disse dage kan bentøjet altså ikke holde til alle de knap 2900 kilometer til Santiago de Compostela, men så må de små 15 kilometer rundt om Sjælsø række.

Niels Blok er også nu en mand, som sætter sig mål og gennemfører sit forehavende.

"Vores cykelprojekt startede faktisk før coronatiden, og lige før alting lukkede ned blev hele daghjemmet lukket ned. Og min kollega Karina var hjemme hos dig. Du holdt fast i, at nu ville du stadig gerne snart tilbage og cykle Sjælsø rundt," siger Tanja Rasmussen til Niels Blok.

"Ja, mit liv har altid været fuldt af projekter og ideer. Og jeg synes, det er meget skægt at have sådan en idé liggende foran sig, og så fastholde det. Det går det meget godt med. Tanja holder mig i ørerne," siger han.

"Hvem holder hvem i ørerne?," griner Tanja Rasmussen og Niels Blok smiler skævt.

Når cykelparret i nær fremtid gennemfører og når Niels Bloks mål, så håber han, at det vil inspirere flere til at sætte sig lignende mål - og i hvert fald at få lyst til selv at sætte sig i sadlen.

"Det, jeg gerne vil opnå med det her, er at vise de mennesker, der stadig er mobile nok til at sætte sig på en cykel og på den måde komme rundt i naturen, hvor meget glæde jeg har haft af at cykle, selv oppe i en rimelig pæn alder," siger Niels Blok.

Coronaen påvirker stadig i høj grad hverdagen på daghjemmet, og Tanja Rasmussen må da også gennemføre cykelturen med visir eller mundbind på. Men når pandemien forhåbentlig snart viger lidt igen, så ville cykelfolket på Daghjemmet meget gerne have hjælp fra frivillige medcyklister, siger Tanja Rasmussen.

"Vi gør meget ud fra de muligheder og ressourcer vi har, for at imødekomme gæsternes ideer, hvis de for eksempel, som Niels, har lyst til at cykle. Men der er jo dage, hvor det ikke kan lade sig gøre, og det er smadderærgerligt. I den forbindelse kunne vi da også godt tænke os, hvis der kom nogle frivillige herud, som for eksempel kunne være med til at cykle en tur," siger hun.