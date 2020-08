Forsinket ceremoni for de nye statsborgere

"Det er glædeligt, at vi nu har haft mulighed for at byde omkring 60 nye statsborgere velkomne. Coronasituationen har jo desværre betydet, at vi har måttet udsætte arrangementet i et halvt år. For de, som langt om længe kunne blive danske statsborgere, har det været en meget lang ventetid. Grundlovsceremonien er en festlig begivenhed, som understreger, hvor vigtigt et statsborgerskab er, og som giver anledning til at tænke nærmere over, hvad det er, som binder et samfund som vores sammen."