Peek (2020) Beskueren har rollen som en slags voyeur, der får et flygtigt glimt ind i fragmenterede, intime og private billedrum, der er både fascinerende og tiltrækkende.

Forsigtig åbning af Gl. Holtegaard

12. maj slår kunsthallen på Attemosevej i Gl. Holte dørene op for udstillingen Dark Light, der viser sanselige billeder af den svenske billedkunstner Anna Bjerger

Fakta Corona

Gl. Holtegaard følger de danske sundhedsmyndigheders retningslinjer for COVID-19.



Derfor vil en forsigtig genåbning af kunsthallen ske efter alle de sundhedsfagligt forsvarlige tiltag, der er nødvendige.



Dette betyder også, at der ligeledes kan forekomme ændringer i udstillingens kreative værksted samt arrangementer. Hold dig opdateret på www.glholtegaard.dk

Men nu er der lys forude.

"Kunsthallen ser frem til en forsigtig åbning den 12. maj med alle de forholdsregler, der er nødvendige, for at det er sundhedsfagligt forsvarligt at invitere gæster indenfor igen," siger direktør Maria Gadegaard.