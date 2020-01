"Raadvad har været tænkt som ét fra 1980, hvor der blev lavet en Raadvad-betænkning, så by og fabrik hænger sammen. Når man vil dele Raadvad op ved at skille fabrik fra by forsvinder sammenhængskraften," siger Stine Ring. Foto: Lars Schmidt

Formand: Opdeling af Raadvad skader den historiske sammenhængskraft

Salget af den tidligere knivfabrik, som er en del af UNESCOs Verdensarv, til SAP9 Group A/S betinger, at stedet juridisk deles op i erhverv og beboelse. Det behandles nu politisk. En opdeling går imod Raadvads historie, lyder det fra lejernes formand

I den kommende tid siger politikerne i Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune ja til, at Raadvad juridisk deles op i en erhvervsdel og en beboelsesdel. For ifølge loven kan de ikke andet.

I slutningen af sidste år købte SAP9 Group erhvervsdelen af Raadvad. For at handlen kan blive en realitet, skal politikerne i de to kommuner godkende ommatrikuleringen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune behandles sagen onsdag på et møde i Byplanudvalget. I Rudersdal Kommune behandles sagen først i februar eller marts, ifølge sagsfremstillingen fra det kommende Byplanudvalgsmøde.

Da SAP9 Group er i sin gode ret til juridisk at få delt stedet op, kan politikerne med den gældende lokalplan ikke modsætte sig ønsket om, at erhvervsdel og boligdel bliver mere klart teknisk defineret, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning.

Opdelingen betyder dog ikke, at de nye ejere kan ændre i anvendelser eller på bygninger og arealer.

Raadvad tænkt som ét Til gengæld går opdelingen stik imod, hvad Raadvad historisk står for. Det fortæller formanden for Foreningen af Værkstederne i Raadvad, Stine Ring, til Rudersdal Avis.

"Raadvad har været tænkt som ét fra 1980, hvor der blev lavet en Raadvad-Betænkning, så by og fabrik hænger sammen. Når man vil dele Raadvad op ved at skille fabrik fra by forsvinder sammenhængskraften. Det er en kulturhistorisk sammenhængskraft, vi finder vigtig," siger formand for Foreningen af Værkstederne i Raadvad, Stine Ring, til Rudersdal Avis.

"I Raadvad-betænkningen fra 1980 er grundlaget for, hvordan Raadvad Fabrik skulle udvikle sig til det centrum for restaureringshåndværk og kunsthåndværk, som det er i dag, og at lejemålene i byen fortrinsvis skulle tilbydes erhvervslejerne, hvoraf 2/3 i dag er lejere på fabrikken," skriver Stine Ring i et brev til Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune og fortsætter:

"Ved at gennemføre en ny udmatrikulering og dermed udstykke fabrikken fra byen, går man imod den oprindelige tanke."

Retmæssigt krav Borgmester Jens Ive (V) fortæller, at Rudersdal Kommune ikke kan modsætte sig ønsket fra de potentielle købere om at opdele stedet.

"Køber har et lovgivningsmæssigt krav på at få adskilt erhverv fra beboelse. De har søgt om det - jeg ved ikke hvorfor - og vi kan ikke sige nej. Vi kan kun stå fast på, at anvendelsen skal ske i henhold til lokalplanen," siger han, men understreger, at man har i sinde at stå helt fast på lokalplanen, som fastsætter, hvad Raadvad kan anvendes til.

"Som Sofia Osmani (Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester, red.) og jeg tidligere har sagt, så vil vi gå langt for at håndhæve lokalplanen," siger han.

Ingen fri lejefastsættelse Opdelingen af Raadvad er blot én af de bekymringer, som stedets lejere har over, at en del af UNESCO's Verdensarv kommer på private hænder.

Rudersdal Avis har tidligere fortalt, hvordan lejerne frygter, at de nye ejere vil sætte huslejen i vejret.

"Vi er bange for, at en ny privat investor vil sætte huslejen så meget i vejret, at vi gradvist er nødt til at fraflytte vores lejemål," siger Stine Ring.

Jens Ive påpeger dog, at nye ejere ikke bare kan sætte huslejen op efter forgodtbefindende.