Formand: Manglende betaling af kontingent kan blive katastrofalt

For at støtte idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune opfordrer formanden for idrætsrådet til, at man fortsat betaler kontingent, selv om sporten ligger stille

Rudersdal Avis - 15. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

Det er den tid på året, hvor der i mange idrætsforeninger i Rudersdal sendes kontingentopkrævninger ud, og det har fået Idrætsrådets formand til at komme med en opfordring i en hverdag, hvor sporten ligger stille: Betal kontingentet, og støt op om sporten.

I et opslag på Facebook skriver formand Lars Engelberth, at nogle måske overvejer ikke at betale. Til dem skriver han:

"I Rudersdal Idrætsråd vil vi godt opfordre til at dette ikke sker. Idrætsforeningernes frivillige og lavtlønnede trænere gør en kæmpe forskel i vores lokalområder til stor glæde for tusindvis af børn og unge. Det opfordrer vi alle til at bakke op om - ved at betale kontingentopkrævningen uagtet af du eller din familie ikke har modtaget den idrætsydelse I har betalt for."

Formanden uddyber over for Rudersdal Avis.

"Det, man kan frygte i disse tider, hvor mange borgere er hjemme, og hvor rigtig mange desværre også mister deres jobs, er, at når idrætsmedlemmerne gennemgår deres budgetter og skal foretage justeringer, så kan det være medlemskabet i den lokale forening, som ryger. Det vil være mere end trist - det vil være en katastrofe for foreningsidrætten," siger han.

Tid til at stå sammen I opslaget på Facebook skriver han, at der rundt omkring i foreningen kæmper man for at få frivillige ind i foreningsarbejdet, tiltrække dygtige trænere og engagere frivillige forældre og bedsteforældre.

"Giv nu bestyrelserne det håndslag, at I naturligvis fortsætter jeres idræt i foreningen, når det atter er muligt. Nu er det tid til, at Foreningsdanmark står sammen. Selv om det sker med behørig afstand," lyder opfordringen i opslaget.

"De professionelle og kommercielle motionscentre er ude med kompensationer til medlemmerne, al den stund deres centre er lukket. Men den samme kompensationsmulighed er ikke helt til stede i mange foreninger, som jo ikke nødvendigvis skal skabe et overskud, som de kommercielle aktører skal," siger han og fortsætter:

"Hvis først Foreningsdanmark lukker sammen, får vi store problemer. Mange idrætsforeninger har indtjeninger ved afholdelse af stævner og andre arrangementer som også er aflyst eller ser ud til at blive det - det skader også for alvor foreningernes økonomi. Men heldigvis virker det som om, at et stort flertal af danskere fortsat bakker op om deres idrætsforeninger," siger han og tilføjer:

"Vi kan glæde os over, at Folketingets partier har besluttet en økonomisk hjælpepakke til idrætten og spejderne. Om det er nok, vides endnu ikke. Men det afspejler den alvorlige situation, som hele det frivillige Danmark er i for tiden."