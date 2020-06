Forlægger med passion for kunst og historie Peter Schmidt Hansen gik på pension og startede sit eget forlag. Han har netop sendt sin første roman på gaden samt en børnebog forfattet af hans hustru

Se billedserie "Først begynder du at samle, og så tager samlingen dig. Det er selve jagten efter det glas, man mangler til samlingen. Eller det stykke grafik, sm man bare må finde. Det er som et puslespil eller en kryds og tværs. Man skal finde det, man mangler for at det kan gå op," siger Peter Schmidt Hansen

Rudersdal Avis - 28. juni 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

forlag I adskillige år har vi på redaktionen modtaget bøger fra forlaget Peter Schmidt Hansen i Birkerød. Bøger med titler som 'Kryolitten - en krønike om Grønland', 'Danmark, Kunsten & Litografien', 'Skagensmaleren Carls Locher' og '101 kunstnerne' er siden 2007 årligt dumpet ind ad brevsprækken.

Nogle af bøgerne har vi anmeldt. Andre står på hylden. Med da vi for ikke så længe siden modtog bøgerne 'Gorm og Thyra - en romance' samt børnebogen 'Lene og Troldene' tænkte vi, at nu skulle det være. Nu ville vi finde ud af, hvem manden bag forlaget var. Og hvad der drev ham til i årevis at udgive bøger om primært kunst og historiske emner.

Som sagt så gjort. Og derfor tog vi en fredag eftermiddag til forlæggerens bopæl i Birkerød. Det er også her, at forlaget har til huse.

Allerede ved ankomsten bliver man klar over, at man er ankommet til den rette adresse, for på husmuren er der ophængt adskillige relieffer og billeder udført af danske kunstnere.

Vel inde i villaen bliver hurtigt bevidst om, at her bor der folk, der er drevet af en passion. Her er oliemalerier, litografier og relieffer på væggen. Foruden fotografier af børn i alle aldre. Og deres voksne. Der er tupilakker i reolen, japanske træsnit over sofaen og et skab fyldt til bristepunktet med måske tusinde forskellige snapseglas. For ikke at nævne en kommode med flere tusinde stykker grafik. Primært dansk, viser det sig ved nærmere eftersyn.

Ingen tvivl om, at vi er kommet til et hjem af samlere.

Det viser sig dog, at det udelukkende er den ene af hjemmets beboere, der har denne samlertrang. Nemlig Peter Schmidt Hansen. Manden bag forlaget. Hans hustru, tidligere børnehaveleder Anne Marie Schmidt Hansen, har ikke samme trang til at fylde vægge, skabe og skuffer med genstande.

Rundt i verden

Parret har boet i villaen i Birkerød siden 1977, hvor de med deres tre børn kom hjem til Danmark efter fem år i Japan, hvor den cand.polit-uddannede Peter Schmidt Hansen arbejdede for A. P. Møller.

Her er forklaringen på de japanske træsnit, sakeflaskerne og friserne. Og de sydkoreanske billeder og maskerne fra Østen. For parret har rejst meget i Asien og resten af verden. Hvilket har stimuleret Peter Schmidt Hansen trang til at købe minder med hjem.

Det med forlaget startede først efter en karriere i Kryolitselskabet Øresund, Hafnia og seneste i Rederiet Knud I. Larsen A/S, hvorfra han gik på pension i 2001.

"Derefter startede jeg som selvstændig rådgiver i køb og salg af virksomheder samt som censor på Københavns Universitet og CBS," siger Peter Schmidt Hansen, der desuden har været konsulent ved søfartsmuseet i Helsingør.

Lige så passioneret en samler han er, lige så engageret er han, når han fortæller om sine interesser for økonomi, billedkunst, historie, teater musik og rejser.

Lys på Carl Locher

Mange af udgivelserne er for nørder som ham selv. Folk, der elsker at grave sig ned et emne. Hvor specifikt dette for andre kan synes at være.

Men den rigt illustrerede bog om den noget oversete skagensmaler Carl Locher som han udgav i 2011 har et bredere publikum og sælger ifølge udgiveren også godt fra blandt andet museet i Skagen.

"Jeg havde fem-seks raderinger af Calr Locher og vidste egentlig ikke så meget om ham. Men det fandt jeg ud af efter at have researchet i både Skagen og på Det Kongelige Bibliotek. Det er dybt uretfærdigt, at han ikke er mere kendt. Han var den første, der eksponerede fiskerlivet på Skagen og var fantastisk dygtig. For mig var det meget sjovt at skrive den bog og meget lang fra den talverden, jeg normalt færdes i," siger han.

I både Skagen og I Hornbæk er der veje opkaldt efter Carl Locher. For her i nordkystens fiskerby havde han et hus på den yderste spids med udsigt over Kattegat.

"Og så er Kirsten Hüttemeier, som man nok husker, barnebarn af ham," siger Peter Schmidt Hansen.

Bogen regner han for den mest betydningsfulde, som han hidtil han udgivet.

Galleri i Lyngby

Bogen om Karantænestationen i Lyngby er nok mest spændende for folk, der som Peter Schmidt Hansen og familien har haft deres gang i Lyngby 30 kilometer sydvest for Thisted.

"Vi købte for mange år siden den gamle købmandsbutik, som vi i dag bruger som sommerhus, og hvor vi også har galleri. Der bor ni faste indbyggere i Lyngby, men et par hundrede om sommeren," siger han.

De seneste udgivelser 'Gorm og Thyra - en vikingetids romance' er en roman med et stor persongalleri, der ledsages af Lorentz Frölich og Constantin Hansens illustrationer.

Det er Peter Schmidt Hansens debut som romanforfatter.

"Hvor stammer Gorm den Gamle fra? Det er et spørgsmål, der har puslet i mig i mange år. Det måtte jeg simpelthen bare tættere på, og derfor gik jeg i gang med at researche," siger Peter Schmidt Hansen, der egentlig ville have været arkæolog, men endte som cand.polit.

Og i stedet dyrkede historieinteressen ved siden af tallenes verden.

Den anden nyudgivelse er Lene og Troldlene, hvor Peter Schmidt Hansen selv har illustreret sin hustrus afslutningsprojekt fra Frøbelseminariet i 1968.

"Den har ventet 50 år på at blive udgivet," siger han.

Lige nu har han ikke nye bøger, der ligger og venter på at blive udgivet. Men det er ikke sådan, at det får ikke den 76-årige pensionist til at sidde stille med hænderne i skødet.

"Det er vigtigt, at man som pensionist har noget, som man føler er vigtigt at tage sig til. Men hvis du vil have en interesse som pensionist, så skal du starte, inden man går på pension," siger Peter Schmidt Hansen.