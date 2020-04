Fondsmidler til breddeidrætten

Midlerne falder formentlig på et tørt sted, og modtagerne har da også takket for begunstigelsen, også selvom omstændighederne ikke er så festlige som ved tidligere lejligheder.

Støttemodtagere forpligter sig til at dokumentere, at midlerne er anvendt til det ansøgte i form af fremsendelse af billeder.

Fakta Fondsmidler

Følgende foreninger har modtaget i alt 57.000 kroner fra Søndervangshallens Fond i 2020:

Skjold Birkerød Fodbold - MiniSkjold - 20.000 kroner

Birkerød Håndbold Klub - 10.000 kroner

Yachtklubben Furesøen - 10.000 kroner

Vedbæk Sejlklub - 6.000 kroner

SBG - Cheerleading - 6.000 kroner

Holte Badminton - 5000 kroner

"Vores fondsmidler bliver ikke forrentet i et omfang som tidligere. Derfor må vi overveje omfanget af uddelinger enten størrelsen pr. år eller at uddele hvert andet år. Men det glæder naturligvis bestyrelsen, at vores modtagere bliver så glade, som tilfældet er - så vi vil gøre meget for at uddele hvert år, som hidtil," siger han.