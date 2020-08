Ingerliss Schultz ved Bakkehuset. Pressefoto

Fodboldmotion for ældre kvinder over 60 år

Ingerliss Schultz fra Bakkehuset i Vedbæk er nomineret for at tage initiativ til et fodboldmotionshold for kvinder over 60 år

Rudersdal Avis - 23. august 2020 kl. 11:50

Scenen er sat nede ved Vedbæk Sydstrand, hvor Ingerliss Schultz en skøn sommerdag har været ude med andre kvinder og dyrket motion. Vi sætter os med hende på den idylliske terrasse ved Bakkehuset, hvor vi skal lave et interview omhandlende Fodboldmotion - Ingerliss Schultz nye idrætsinitiativ.

Det første spørgsmål går på, hvad fodboldmotion i det hele taget går ud på?

Til dette svarer Ingerliss Schultz:

"Vi møder friske og veloplagte nede på fodboldbanen, og så laver vi noget opvarmning, hvor vi både laver styrketræning og meget med bold. Vi lærer at håndtere bolden."

Snakken går videre og Ingerliss Schultz fortæller, at det er legen med bolden og det at have det sjovt, der er det afgørende mantra. Fodbold skal med andre ord være en leg, hvor man får rørt sig med sine jævnaldrende.

Andet spørgsmål er, hvorfor Ingerliss Schultz har lavet dette initiativ?

Til dette svarer Ingerliss Schultz:

"Min mand havde mødt vores træner, så tænkte han fodbold for mænd. Så tænkte jeg, fodbold for kvinder var en god ide. Dernæst aftalte jeg et møde med kommunen og derfra kørte det."

Ingerliss Schultz' mand havde fået en god ide, og givet den videre til sin kone. Det var derfor fodboldmotion for kvinder over 60 år startede.

Fodboldmotion er en fantastisk måde, hvorpå man får rørt sig, snakket med hinanden og samtidig laver noget sjovt.

Holdet har vokset sig større og større, men glæden ved fodbolden består og derfor skal det blive interessant at se om det er idrætsinitiativet Fodboldmotion, med Ingerliss Schultz i spidsen, der skal løbe med dette års idræts initiativpris.

Håbet er at flere ældre kvinder vil få øjnene op for fodboldmotion, og det bliver spændende at følge initiativet i fremtiden.

(Dette portræt af en af de tre kandidater til Rudersdal Idrætsråds Idrætsinitiativpris er skrevet af Rudersdal Idrætsråd)