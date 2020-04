Forældre ansat i private virksomheder, hvor man ikke er sendt hjem, eller man er sendt hjem med arbejdsopgaver, kan nu også få passet sine børn i daginstitutioner. Arkivfoto Foto: marcobir - stock.adobe.com

Flere forældre kan nu få passet børn i daginstitutioner

Forældre ansat i en privat virksomhed, hvor man enten fortsat er på arbejde eller sendt hjem med arbejdsopgaver, kan nu også få passet sine børn, skriver dagtilbudschef

11. april 2020

I Rudersdal Kommune har man valgt at lave en gradvis åbning af daginstitutionerne. Det skriver dagtilbudschef, Kristi Schou Tornøe, i et brev til forældrene.

Fra onsdag 15. april til og med fredag 17. april vil børnehusene Mælkebøtten, Bøgehøjen, Lyngborghave, Honningkrukken og Elverhøj holde åbent, skriver hun.

For at kunne få pasning disse dage skal forældrene opfylde samme kriterier som i den nuværende nødpasning. Det vil sige forældre, der varetager samfundskritiske funktioner, for eksempel i sundhedssektoren, og hvis forældrene har børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Et nyt kriterie er nu blevet tilføjet. Det drejer sig om forældre ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller som er hjemsendt med arbejdsopgaver.

Kristi Schou Tornøe understreger, at begge forældre skal være omfattet af ét af de tre kriterier.

Har man brug for pasning i dagene 15.-17. april, kan man maile til dagtilbud@rudersdal.dk. I mailen skal man skrive begrundelse for pasningsbehov samt hvilke dage og tidspunkter man har brug for nødpasning.

Tilmelding er senest 14. april kl. 10.

Alle forældre med børn i dagtilbud vil i løbet af uge 16 høre nærmere om genåbningen fra 20. april.

"Vi ved, at jeres børn ikke kommer til at vende tilbage til præcis den hverdag, de var vant til inden corona, men vi vil selvfølgelig gøre alt for - med udgangspunkt i retningslinjerne, der bliver lavet - at vi får skabt nogle gode rammer, så børnene får en god tid i en anderledes hverdag," skriver dagtilbudschefen.