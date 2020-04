Flere børn i nødpasning

Trørødskolen i Vedbæk er en af de tre skoler, hvor skolebørn med behov for nødpasning er blevet placeret.

Rudersdal Avis - 05. april 2020 kl. 11:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire børnehuse og tre skoler i Rudersdal holder åbent for at passe de børn, som har brug for nødpasning

Af Mikkel Svinth Rødgaard

Nødpasning Rigtig mange børn bliver hjemmeundervist af deres forældre i denne tid, men der er også en del forældre, som bliver nødt til at tage afsted på arbejde.

I Rudersdal Kommune holder man per 20. marts fire børnehuse åbne. Det drejer sig om Lyngborghave, Mælkebøtten, Honningkurkken og Bøgehøjen, som passer godt på de 63 børn, som var tilmeldt på daværende tidspunkt.

Det er dog ikke alle børn, der kommer hver dag, oplyser Rudersdal Kommune, og det daglige fremmøde i de enkelte børnehuse veksler fra 4-11 fremmødte børn. Øges tilmeldingen åbnes flere børnehuse.

Fælles for de fire nødpasningshuse er, at de har mange kvadratmeter til rådighed og for at minimere smittefaren opdeles børnene i mindre børnegrupper, hvorfor alle ikke vil være samlet på samme sted. Børn og voksne vil være udendørs så meget som muligt.

Personalet overholder som altid Sundhedsstyrelsens hygiejneretningslinjer og er i denne tid særligt opmærksomme på at mindske smittespredning ved hensigtsmæssige procedurer og rutiner.

Stigning på skolerne

På skolerne var der den første uge tilmeldt 20-30 børn, men der har været en stigning i antallet af børn i den anden uge af corona-nedlukningen.Indtil videre samles børnene på tre skoler: Sjælsøskolen i Birkerød, Skovlyskolen i Holte og Trørødskolen.

Også her gælder det, at det er ikke alle børn, der kommer hver dag, og det daglige fremmøde har samlet i den første uge været mellem 7 og 16 fremmødte børn. I de to første dage i uge 13 har der været knap 30 børn.

Nødpasningen er desuden fra uge 13 blevet udvidet til aften/nat og weekend og helligdage for forældre med samfundskritiske funktioner, som har afdækket og ikke har mulighed for andre pasningsmuligheder.