Fiskeri med magnet i Vejlesø, der er bid hvergang

Affald i naturen er et problem i både skov og på stranden

Rudersdal Avis - 24. juli 2020 Af Frank S. Pedersen

Et par fædre og deres døtre hyggede sig forleden dag med at bruge et par timer på at fiske en stor bunke metalaffald op fra Vejlesø. Michael Rathsach kom forbi og tog et billede af deres anstrengelser.

"Jeg går tit tur med min mors hund ved søen og har lagt mærke til, at det ofte flyder med affald, når der har været fest på bredden. Men det her var da en anden og mere miljørigtig måde at lære sine børn om naturen og samtidig gøre en indsats," fortæller han.

"De brugte store kraftige magneter i et reb, som de så kastede ud i søen, og der var bid hver gang. Pigernes magneter var lidt mindre," fortæller han.

Fisket i København Michael Rathsach fik ikke fat i, om magnetfiskerne var lokale borgere, men fik i hvert fald historien om, at de en gang havde fisket affald op af Sortedams Dossering i København og var blevet hyldet af overborgmesteren.

"Derinde fangede de mange cykler. Vi jokede lidt om, at hvis nu de fangede et pengeskab, så var der også økonomi i det. Men det er selvfølgelig ikke noget man må beholde," siger han.

Der er tidligere fanget blandt andet en tysk bajonet fra 2. Verdenskrig i Vejlesø. Men den aktuelle fangst i søen er ikke så lukrativ, det er mest bare rustent metalskrot.

Grill i søen "Som man også kan se på billedet, så er der blandt andet et par engangsgrille, som åbenbart bare er blevet smidt i søen, i stedet for at blive slukket på land og smidt i skraldespanden. Det er ikke i orden. Jeg går også selv og rydder lidt op, når jeg går tur med hunden langs søen," fortæller han, der i øvrigt ikke er imponeret over kommunens skraldespande.

"Skraldespande virker kun hvis de bliver tømt, når de er fulde. Og så kan kragerne i øvrigt sprede affaldet fra spanden ud over et stort område i deres søgen efter føde. Jeg har da set skraldespande andre steder, hvor fuglene ikke kan komme til indholdet," slutter han.

Vis hensyn Sommeren, og især denne sommer i coronaes skygge, er tiden hvor vi tager naturen i brug. Og typisk efterlader vores affald.

Naturstyrelsen opfordrer til, at man viser hensyn til naturen og de andre skovgæster.

'Tag affaldet med retur, og ryd op, så de næste også kan nyde deres tur ud i naturen. Afald i naturen er farligt for dyr. Rådyr og andre dyr kan skære sig på metal, fugle kan blive viklet ind i plastic og dø. Affald der er gravet ned, bliver gravet op igen af ræve og andre dyr. Det er kort sagt forbudt at efterlade affald eller at grave det ned i naturen,' skriver styrelsen.

Dødsdom for dyr Og det med dyrenes sikkerhed er også et emne hos Dyrenes Beskyttelse:

"Vi strør om os med affald i det danske landskab. Det er et alvorligt problem for både dyr og natur, og det bliver kun værre med alle de udendørsaktiviteter, vi mennesker foretager os i stigende grad, når solen kommer frem," siger Michael Carlsen, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse om affald på stranden.

Det er typisk plastik, dåser, flasker, emballage og rester af fiskeline, der bliver smidt på de danske strande. Fælles for alt dette er at det nemt vikler sig om et fugleben, en rævehals eller hænger i pindsvinets pigge. Er dyret først hæmmet af affald eller hænger fast i en busk med affaldet, så betyder det oftest en dødsdom.

"Der er absolut intet fornuftigt i at efterlade plastik og andet affald i naturen. Selv hvis man ikke kan se en skraldespand i nærheden, er det ikke et argument for at smide det på jorden. Kan du bære din madpakke og sodavand ud i naturen, kan du også bære madpapiret og den tomme dåse eller flaske hen til affaldsbeholderne eller med hjem igen," fastslår Michael Carlsen.