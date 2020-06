Fisker Jens har solgt sin kutter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fisker Jens går i land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fisker Jens går i land

En ikonisk skikkelse på Vedbæk Havn har solgt sin kutter

Rudersdal Avis - 15. juni 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have fisket fra Vedbæk havn i 16 år er tiden nu kommet til, at "Fisker" Jens Dam Rasmussen går i land. Båden er solgt og den ikoniske fisker har fået fast grund under fødderne.

Fisker Jens vil dog stadig have sin gang på havnen, for han er nemlig flyttet ind i en husbåd på havnen, så man kommer stadig til at støde på ham.

Mange i Rudersdal kender Fisker Jens, hvor specielt børn og ældre har hans opmærksomhed. På Vedbæk Havnedag gjorde han for eksempel krabbevæddeløb til et tilløbsstykke for børnene, og når en ældre kunde kom forbi, flåede han gerne rødspætten for kunden.

Da han for nogle år siden fangede en klumpfisk i Øresund, som han holdt i live og forærede til Skagen Søfartsmuseum, blev han også kendt ud over kommunegrænsen, ligesom han var meget engageret i at sætte ungål ud i Øresund.