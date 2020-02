Basco er et vaskeægte "folke-scoop." Pressefoto: Ard Jongsma

Fire topnavne fortolker folk til Mantzius Vinterfolk-festival

MantziusLive sætter i weekenden spot på folkemusikken med et international festival

Både nye og garvede lyttere af folkemusik kan se frem til et strålende program, når Mantzius Vinterfolk løber af stabelen i weekenden.

I 2020 har MantziusLive i Birkerød udvidet sit perspektiv for at præsentere originale, internationale kunstnere som en del af spillestedets tilbagevendende VinterFolk festival. Og i årerest udgave præsenteres hele fire bud på folkemusik, der hver især fortolker folkemusikalske rødder og inspirationer på tværs af tid og rum.

21. februar kan man således se frem til en stund med den svenske visepopsmed Oscar Danielson som er et etableret navn på den nordiske musikscene. Med både et forfatterskab og en række albumudgivelser bag sig, er han en musiker med en helt særlig tyngde og tilstedeværelse, kendt for sine humoristiske, rørende og ikke mindst exceptionelle koncerter.