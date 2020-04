Fire nye skoler med nye navne

Når skolerne (forhåbentlig) åbner i august til et nyt skoleår skal rigtig mange skoleelever i Rudersdal vænne sig til, at deres skole hedder noget andet.

Skolerne har selv haft til opgave at indstille navne til de nye fælles skoler og der er blevet holdt navnekonkurrencer på hver af de fire sammenlagte skoler. Både elever, lærere og forældre har været involveret i arbejdet med at finde frem til de nye navne.

Det har været alt fra at kreere stemmesedler og kreative valgplakater, til at tilrettelægge læringsforløb om lokalhistorien og arrangere møder for elever og medarbejdere på tværs.

"Det er en fornøjelse at se, hvordan forældre, elever og medarbejdere har arbejdet så positivt og engageret i at finde frem til nye navne for skolerne. De fire nye navne illustrerer på bedste vis, at selvom vi alle har noget, der adskiller os fra hinanden, så har vi også en masse at være fælles om," siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) i en pressemeddelelse.