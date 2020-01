Næsseslottet ligger smukt, og derfor var de smukke omgivelser oplagte at åbne for flere private arrangementer. Men naboerne sagde nej. Arkivfoto

Februar 2019: Året der gik i Rudersdal

Husker du? Vi ser tilbage på de historier i Rudersdal Avis, der blev talt om i det forgangne år

Rudersdal Avis - 02. januar 2020 kl. 17:30 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Februar Her er et udpluk af februar måned, som man kunne læse om den i Rudersdal Avis.

Uro på slottet Næsseslottet i Holte var i vælten i starten af året. I januar var slottets naboer i avisen, fordi de opponerede mod planer om at afholde flere arrangementer på det privat ejede slot, som nu til dags fungerer som kontorhotel.

De fandt ikke tanken om romantiske bryllupper i de smukke rammer lige så attråværdige som ejeren (og hans pengepung) syntes, fordi de var bekymrede for den støj og øgede trafik, som arrangementerne ville medføre.

I februar forklarede ejeren, Stig Hølledig i avisen, at ideen om at åbne Næsseslottet mere op for borgerne i Rudersdal og samtidig skabe mulighed for at leje stedet ud til private arrangementer, var opstået på baggrund af en stigende efterspørgsel – ikke mindst fra lokalområdet.

"Vi får rigtig mange henvendelser fra folk i lokalområdet, der gerne vil fejre familiefester i de smukke omgivelser på Næsseslottet, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med ved også at kunne tilbyde den slags arrangementer. De kommende kulturarrangementer skal ligeledes ses som et tilbud og en mulighed for kommunens borgere," sagde Stig Hølledig, der anslog, at Næsseslottet modtog i nærheden af 50 henvendelser fra borgere om året.

Senere på året fik Næsseslottet en delvis tilladelse til at afholde arrangementer fra rådhuset.

Tre klip kostede karrieren Den lokale venstrepolitiker Søren Hyldgaards politiske karriere fik et hårdt stød i februar, da han blev frakendt kørekortet. Det skete på baggrund af tre fartovertrædelser på Lyngby Omfartsvej i 2015, hvor han efter eget udsagn havde været opmærksom på, at der var nedsat hastighed som følge af vejarbejde.

Tre gange blev han blitzet i sommeren 2015, og det betød, at han blev sigtet i 2018, og at der faldt dom i byretten i starten af 2019. Et års frakendelse af kørekortet, en bøde på 21.000 kroner, samt at han skulle betale sagens omkostninger, var blot en del af konsekvenserne. Som følge af nye regler betød dommen, nemlig at han ikke kunne stille op som kandidat til Folketinget. Derudover tog han orlov fra sin post som medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune, samtidig med at han ankede dommen til landsretten.

Landsretten stadfæstede senere på året dommen og beseglede dermed Søren Hyldgaards politiske karriere.

Færre indbrud – men stadig alt for mange Velstillede Rudersdal Kommune er en populær jagtmark for indbrudstyvene. Det viste de nyeste indbrudstal da også i februar måned, hvor der nok var sket et lille faldt i forhold til den samme periode sidste år.

Men der var stadig alt for mange, mente borgmesteren, som så misundeligt mod naboerne i Gentofte, som oplevede et drastisk fald i antallet af indbrud.

"Det er dejligt, at der har været et pænt fald i andet halvår i forhold til i 2017, og især i julemåneden," sagde Jens Ive:

"Men tallene er fortsat i den høje ende, og jeg ønsker mig fortsat endnu lavere tal. Så jeg er ikke tilfreds, og det bliver jeg nok aldrig, for indbrudstallet skal gerne så langt ned som muligt, da det skaber utryghed," sagde han.

Ballade i boldklubben I slutningen af februar blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i fodboldklubben Skjold Birkerød på baggrund af et tumultarisk og sportsligt katastrofalt år. En ny bestyrelse var kommet til og havde ryddet op i en efter deres udsagn ”usund klubkultur.” Men den ny bestyrelse havde taget så kraftigt fat, at der udviklede sig uenigheder i klubben, som en tidligere anfører kaldte ”en ucharmerende krig.” Det kulminerede i et mistillidsvotum mod bestyrelsen fra 81 af klubbens medlemmer. Disse medlemmer anfægtede blandt andet, at kvindernes 1. divisionshold var lukket, en uholdbar trænersituation i klubben samt manglende fokus på at finde sponsorer og deraf afledt dårlig økonomi.

Op mod 400 mødte op til generalforsamlingen, og resultatet blev efter afstemning til, at bestyrelsen fortsatte.

Prognose: mindre fald i elevtallet Hele baggrunden for, at Rudersdal Kommune skulle have en ny skolestruktur, var, at der blev stadigt færre elever på skolerne, og at det ville belaste skolernes økonomi. Men… i februar viste kommunens egen befolkningsprognose for 2019-2031, at faldet var en hel del mindre, end de tidligere prognoser havde forudset. Den ”gamle” prognose anslog, at der ville ske et fald på 301 personer i alderen 6-15 år i løbet af de kommende 12 år. I den nye var det tal kun 89, og det fik straks forældrene til at flyve i spalterne og udfordre hele grundlaget for den ny skolestruktur.

Men det tal ændrede ikke ved den grundlæggende præmis, mente formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen (V):

”Vi ønsker skoler med en robust klassedannelse samt et solidt fagligt og økonomisk fundament, og debatten er baseret på ambitioner om endnu bedre skoler. Det handler også om at bruge ressourcerne på eleverne frem for mursten. I dag har vi en overkapacitet på vores skoler svarende til godt 1500 elever, og antallet af elever falder de kommende år,” sagde han. I øvrigt ikke for sidste gang.