Se billedserie Årets vindere af Molboløbet, Sandie Lykke Pedersen og Katrina Lykke Johnsen, mor og datter. Pressefoto

Familie ryddede bordet ved årets Molboløb

Rudersdal Avis - 14. marts 2020

Familien Johnsen/Lykke Pedersen dominerede Søllerød Orienteringsklubs årlige Molboløb

Løb Ti søndage i træk har børn, unge og ældre løbet Molboløb og dystet i udholdenhed, hurtighed og paratviden. Søndag blev der så løbet finale i Jægersborg Hegn med lige under 200 deltagere.

Der var ganske usædvanligt to samlede vindere af det prestigefyldte løb. Molboløbet har således fundet sted de seneste 61 år, og kun få gange tidligere er der blevet kåret to vindere.

Det skete altså i år, og det skyldes, at Sandie Lykke Pedersen og Katrina Lykke Johnsen, mor og datter, løb sammen, så de har fået registret præcis samme tid og lige mange rigtige svar på spørgsmålene.

"Selv med brug af den fineste lineal, var det ikke muligt at erklære enten mor eller datter for vinder. Så vi har to overmolboer i det kommende år," siger Jørgen Wisbech fra Søllerød Orienteringsklub, der arrangerer Molboløbet i en pressemeddelelse.

Og vinderparret kunne samtidig, med resten af familien fejre, at de i overbevisende stil vandt familiepokalen.

Et løb for hele familien

Molboløbet er et orienteringsløb, der løbes i de lokale skove på årets ti første søndage. I modsætning til andre orienteringsløb er der spørgsmål på posterne, og der bliver lagt vægt på, at det er begivenhed for hele familien.

Søndag efter søndag tager forældre og børn ud i skoven og leder efter posterne. I år var der sammenlagt 2765 startende på de ti etaper. De løb tilsammen 10876 kilometer

"Det har været en usædvanlig våd vinter, men søndag formiddag har det været tørvejr så godt som hver eneste uge. Så vi har været meget heldige," fortæller Jørgen Wisbech.

I de ni første etaper kan deltagerne i Molboløbet vælge mellem fire baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Der er point alt efter, hvor hurtigt man løber, og hvor god man er til at svare på spørgsmålene ved posterne.

I finalen er der samlet start. Hver deltager får udleveret et kort og et antal poster, der skal nås på mellem tre kvarter og en time. Det gælder om at komme i mål tættest på et minuttal, som kun overdommeren kender på forhånd. I år var det 56 minutter.

Molboløbet tager hul på den 62. sæson søndag den 3. januar 2021.msr