Færre elever på Nærum Gymnasium til næste år

Rektor Niels Hjølund Pedersen beklager, at man må afvise lokale unge, når det populære gymnasium til næste år får en klasse færre til næste skoleår. Det sker som følge af en beslutning i Regionsrådet

Rudersdal Avis - 13. februar 2020 kl. 11:54 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Et flertal i regionsrådet under Region Hovedstaden besluttede i sidste uge, at der skal lægges loft over optagekapaciteten på en række af Region Hovedstadens gymnasier. Heriblandt er Nærum Gymnasium, som til næste år kun får lov at oprette 13 klasser, hvor man sædvanligvis har optager 14 og har ansøgere til endnu flere.

Gymnasierne er nemlig udfordret af faldende elevtal i Region Hovedstaden, og det efterlader de mindre søgte gymnasier med faldende elevtal og for enkelte gymnasier med så få elever, at de har vanskeligt ved at fortsætte som uddannelsessted, lyder en del af begrundelsen for beslutningen i en pressemeddelelse fra Regionsrådet.

På Nærum Gymnasium ærgrer beslutningen rektor Niels Hjølund Pedersen.

"Jeg synes det er ærgerligt, hvis der er elever, som gerne vil gå på Nærum Gymnasium, som ikke kan komme til det. Derfor har vi kæmpet for at få lov at blive ved med at have det samme antal elever, vi har haft de sidste fem år. Et antal, som vi både har lærere, lokaler og ansøgere til," siger han og fortsætter:

"Vi har afvist elever i alle årene, fordi der er flere, som gerne vil gå på Nærum Gymnasium, end vi har pladser til. Og vi undrer os også over beslutningen, fordi det jo ikke er sådan, at vi henter elever langvejs fra. Vi rekrutterer vores elever fra lokalområdet, " siger Niels Hjølund Pedersen.

Uddannelsesdækning Et andet argument i debatten op til beslutningen er, at man fra regionens side vil sikre en ordentlig geografisk uddannelsesdækning. Det er også prisværdigt, mener Niels Hjølund Pedersen, men det er overhovedet ikke relevant i denne del af regionen:

"Det som regionen er sat til at sikre er jo en uddannelsesdækning, og det vil sige, at hvis man lukker et gymnasium i et tyndt befolket område, så kan der pludselig være meget langt til det nærmeste gymnasium. Det giver jo god mening, men det er overhovedet ikke den problematik, vi har her i vores del af Hovedstadsområdet. Jeg mener slet ikke, der kan være problemer med uddannelsesdækningen, når der ligger adskillige gymnasier i en radius af otte kilometer fra Nærum Gymnasium, siger han.

Hjælp til små gymnasier En væsentlig del af baggrunden for beslutningen er desuden, at der er en massiv overkapacitet, og der er flere gymnasier - nær Rudersdal Kommune for eksempel U/Nord Lyngby Gymnasium, som har meget svært ved at tiltrække elever. Lyngby Gymnasium har for eksempel kun ansøgere til to klasser til næste skoleår.

Det skal beslutningen være med til at adressere, lyder det fra formanden for Region Hovedstadens udvalg for forskning, innovation og uddannelse, Lars Gaardhøj (S):

"Som politikere i Region Hovedstaden har vi et ansvar for, at de mindre gymnasier også har elever, selvom det så medfører, at de store gymnasier måske skal være en lille smule mindre. Vi er klar over, at indstillingen kan betyde, at der er unge, som risikerer ikke at få opfyldt deres første prioritet, men hvis gymnasier ender med at lukke, så vil der også være mange unge, som ikke får deres første prioritet opfyldt," udtaler han i en pressemeddelelse.

Niels Hjølund Pedersen er ikke enig:

"Jeg vil ikke blande mig i andre gymnasiers forhold, men det vil som sagt ikke skabe problemer i forhold til uddannelsesdækningen, hvis man skulle lukke et gymnasium eller to i Hovedstadsområdet," siger han.

Betyder færre undervisere Regionsrådets beslutning om at indstille til Børne- og Undervisningsministeren, at der skal lægges loft over kapaciteten på ni gymnasier i Regionen vil selvfølgelig have konsekvenser. Også for Nærum Gymnasium som får en klasse færre til næste skoleår.

"Der vil jo få nogle konsekvenser, og vi skal jo nok have lidt færre undervisere, men de problemer skal vi nok løse. Det der er det store problem er, at der er elever, som ikke får det uddannelsestilbud, de ønsker, sammen med deres kammerater," siger han.