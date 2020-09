Hummels ejer Christian Stadil glæder sig meget til at se sit eget tøjmærke være synlig i Rudersdal. Foto: Rasmus Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: FC Rudersdal skal spille i ikoniske klæder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Rudersdal skal spille i ikoniske klæder

FC Rudersdal, Unisport og Hummel har indgået et nyt samarbejde. De næste fire år spiller FC Rudersdal i Hummel

Rudersdal Avis - 24. september 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elkjær, Simonsen, Lerby, Laudrup og Christian Eriksen har alle skabt store resultater og øjeblikke iklædt Hummels ikoniske vinkler. Nu er det FC Rudersdals spilleres tur.

Hummel, Unisport og FC Rudersdal har nemlig netop indgået et nyt samarbejde, og det betyder FC Rudersdal-spillerne de næste fire år skal spille i produkter fra Hummel.

Ikke nok med, at Hummel har en særlig plads i den danske fodboldbevidsthed. Firmaet har desuden en lokal forankring, da Hummels ejer Christian Stadil selv bor i Rudersdal.

Han er på den måde glad for at være en aktiv medspiller i lokalområdet:

"Drømmen om landsholdstrøjen starter i foreningerne. Det er en unik del af vores danske kultur. Vi har lyttet til det de visioner og værdier, som FC Rudersdal er ved at blive bygget op omkring, og det vil vi sammen med Unisport gerne være en del af. Det tiltaler os meget, at FC Rudersdal er en klub, hvor der plads til alle, og hvor alle medlemmer tilbydes det samme og har samme muligheder på fodboldbanerne. Vi glæder os meget til at se Hummel være synlig i Rudersdal, og vi glæder os til at følge udviklingen de kommende år for FC Rudersdal," lyder det fra Christian Stadil i en pressemeddelelse.

"En drømmepartner" I fodboldklubben er man begejstret over det ny samarbejde:

"Det her en fantastisk nyhed for alle i og omkring FC Rudersdal. Vi er helt ekstremt stolte over den aftale der er indgået. Det er en aftale, der vil give vores nye fodboldklub et kæmpe rygstød, og helt sikkert bliver en vigtig del af det fundament, som FC Rudersdal skal bygges på de kommende år," lyder det for eksempel fra bestyrelsesmedlem Anton Olsen.

Daglig leder i FC Rudersdal Michael Gravgaard (som ikke selv fik lov at spille landsholdsfodbold i Hummel, fordi den hovedstødstærke forsvarer spillede for Danmark, mens Adidas var tøjsponsor) kan heller ikke få armene ned:

"Hummel er en drømmepartner for os. Med Christian boende i baghaven, så har vi - hele familien FC Rudersdal - alletiders mulighed for at vise ham og Hummel, at vi er meget taknemmelige over den her aftale. Så vi håber meget, at vi ser en masse Hummel-produkter på vores to anlæg og i hele lokalområdet. Det vil gavne alle utrolig meget," siger daglig leder Michael Gravgaard.

Man kan allerede nu købe flere Hummel produkter på FC Rudersdals egen afdeling på Unisport.