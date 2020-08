Det nye FC Rudersdal beholder foreløbig spilledragterne fra det hidtidige klubsamarbejde. Privatfoto

FC Rudersdal i ny udgave

De to klubber BSV2016 og RBK har forenet kræfterne og fået den tidligere Randers FC-direktør Michael Gravgaard som administrativ leder

Rudersdal Avis - 01. august 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

"Med sammenlægningen bliver en mindre klub en del af os, men på lige præmisser," forklarer Lars Neumann, der er formand for det nye FC Rudersdal. Den mindre klub er Rudersdal Boldklub, der ved at gå sammen med Boldklubben Søllerød-Vedbæk kan matche Skjold Birkerød i størrelse med cirka 1.000 medlemmer.

De to oprindelige klubber har på deres seneste generalforsamlinger sagt ja til sammenlægningen og vokseværket.

Men størrelsen er ikke kun en konkurrencefordel i forhold til naboerne i Birkerød, det er også grundlaget for ønsket om at skabe de bedste rammer og tilbud til medlemmerne.

"Det kræver mange ressourcer, frivillige, ansatte trænere og så videre at drive en forening som FC Rudersdal og via sammenlægningen opnår vi den kritiske masse, der er en forudsætning for at kunne tilfredsstille medlemmernes behov, berettigede forventninger og ambitioner", fortæller

Søren Holm, der er næstformand i klubbens bestyrelse, i en pressemeddelelse. Han var tidligere formand i RBK.

Michael Gravgaard købt Ambitionen er, at klubben kan samle alle, om man så er er en meget talentfuld og dedikeret fodboldspiller eller blot ønsker at hygge sig med sine venner. Man skal bedre kunne tiltrække og fastholde dygtige trænere og ledere og være store nok til at rumme de smalle årgange.

Et stærkere økonomisk fundament styrker organisationen med ansættelsen af en administrativ leder og en sportslig ansvarlig leder.

Den tidligere landsholdsspiller og direktør i Randers FC, Michael Gravgaard, er flyttet til Rudersdal og har sagt ja til at styre administrationen i klubben.

"Jeg glæder mig meget til at arbejde for et FC Rudersdal, hvor der er plads til alle, og hvor sportslige ambitioner går hånd i hånd med god social trivsel. Alle uden undtagelse skal føle de er et sted, hvor de virkelig har lyst til at være og bruge deres tid," siger han.

Børnene som udgangspunkt Lokalt er Sami Gega mindst lige så kendt som nøgleperson i BSV. Han skal fremover tegne klubbens sportslige organisation.

"Vi længe ønsket at skabe en kvalitetsklub i Rudersdal Kommune - og det er nu endelig en mulighed. Med sammenlægningen kan vi sikre fastholdelse for flere, samt at levere et kvalitetsprodukt for flere og bredere, end vi tidligere har kunnet i BSV og RBK. Sammenlægningen tager udgangspunkt i børnene, så de nu kan samles på tværs af skolerne i den samme klub, så vi kan være med til at give dem alle de ekstra øjeblikke og venskaber, som de senere vil huske og mindes og dermed også ville fastholdes i", udtaler han.

Strategi og mål "Fodbold taler til følelserne og sammenlægningen er først for alvor lykkedes, når medlemmerne føler, at vi er én klub," er formanden og næstformanden enige om. Og opfordrer de sammenbragte medlemmer til at glemme de gamle fordomme og vise repekt for hinanden.

Umiddelbart efter sommerferien vil den nye bestyrelse sætte sig sammen med henblik på at drøfte og formulere klubbens strategi og mål for de kommende år.

"Det er ambitionen, at formulere klubbens røde tråd, som blandt andet forholder sig til klubbens tilbud til medlemmerne, hvad medlemmet kan forvente af klubben, men også klubbens forventninger til medlemmerne, for eksempel god adfærd i forbindelse med træning, kampe, til- og afmelding og kammeratskab." fortæller Lars Neumann.

Mere samarbejde Ligesom man indadtil i det nye FC Rudersdal vil være inkluderende vil man også udadtil søge samarbejde. I første omgang nok med klubben FC Holte, der tidligere var omfattet af et overbygningssamarbejde med BSV, som også gik under navnet FC Rudersdal.

"Det er ikke et samarbejde vi har afbrudt, fordi vi var utilfredse, men fordi DBU's regler ikke gør det muligt at have to samarbejder med det samme navn. Vi går i dialog med FC Holte om et samarbejde igen efter sommerferien," slutter Lars Neumann.