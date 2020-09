Maiken Pedersen fik hjælp i Væksthuset. Foto: Rudersdal Kommune

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Erhvervsudvalget besøgte for nylig kommunens nye samarbejdspartner Væksthuset for at høre, hvordan de hjælper borgerne med en tæt, tillidsfuld samarbejdsrelation

Rudersdal Avis - 17. september 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når borgerne i Rudersdal skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom eller en periode med ledighed, er det Væksthuset, som, siden november sidste år, har stået for hele viften af tilbud til ledige eller sygdomsramte borgere, med undtagelse af helt specialiserede tilbud

For nylig besøgte kommunens erhvervsudvalg Væksthuset i deres nye lokaler på Teglporten 2 i Birkerød.

Aftalen med Væksthuset indebærer en udvikling væk fra en køber-sælger relation og over mod en tæt, tillidsfuld og udviklende samarbejdsrelation, og Erhvervsudvalget fik derfor på deres besøg at vide, hvordan det kan udmønte sig.

En af de borgere, som har fået stor hjælp fra Væksthuset er Maiken Pedersen. Hun er alenemor og har en uddannelse inden for markedsføring, men har, efter hun vendte hjem efter at have boet i Thailand i en periode, oplevet perioder med langtidsledighed. Hun har lidt af stress med tendens til depression og angst, inden hun fik hjælp på Væksthuset.

Konsulent hjalp Maiken Det var beskæftigelseskonsulenten Stine fra Væksthuset som hjalp Maiken tilbage på sporet

"Det der vendte det op og ned for mig, var at Stine sagde, da jeg smågrædende sad foran hende: Det er da klart, at du er stresset med alt det, du har været ude for. Din krop og din hjerne reagerer, og du er kommet ind i nogle tankebaner, som ikke er gode for dig. Det kan jeg hjælpe dig med at lave om på," fortæller Maiken Pedersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Jeg troede jo, at det var mig, der var noget galt med. Men jeg kunne ikke se mig selv få hjælp, for lige frem at have en diagnose - der var jeg ikke!"

Denne støttende og lyttende fremgangsmåde fra stresscoachen gjorde underværker.

"Jeg var så lettet, det var genialt, det hun gjorde, hun tog presset fra mig, var forstående, lyttende og holdt hånd i hanke med mig - selv under corona holdt hun fast, og vi talte meget i telefon. Hun gav mig værktøjer og tidsrammer for dagen. At jeg skulle fokusere på de SMÅ gode ting og være glad for det, jeg rent faktisk formåede at gennemføre, det var fx bare at støvsuge på en dag - og sige PYT, når der var noget, jeg ikke nåede," fortæller Maiken Pedersen.

Hun er undervejs i forløbet på Væksthuset begyndt på pædagoguddannelsen og har lige fået 10 til eksamen.

Fakta Væksthuset

Væksthuset Rudersdal har hjemme på Teglporten 2, 1. sal i Birkerød. Som borger skal man visiteres til et samarbejde med Væksthuset. For at komme i forløb med Vækshuset skal man have udfordringer udover ledighed. Væksthuset Rudersdal har hjemme på Teglporten 2, 1. sal i Birkerød. Som borger skal man visiteres til et samarbejde med Væksthuset. For at komme i forløb med Vækshuset skal man have udfordringer udover ledighed. "Jeg kunne ikke have fortsat min uddannelse i den periode uden Stines støtte og hjælp," siger Maiken Pedersen.

Fat i den rigtige ende Det tætte og tillidsfulde samarbejde har også gjort, at rigtig mange af de borgere, som var i et forløb i Væksthuset fortsætte disse, selv om beskæftigelsesindsatsen var suspenderet i forbindelse coronanedlukningen tidligere på året.

Formanden for Erhvervsudvalgets formand, Randi Mondorf (V) er da også ganske tilfreds i kølvandet på besøget på Væksthuset.

"Maikens historie er et godt eksempel på, hvordan Væksthuset lykkes med at hjælpe en borger til at tage en uddannelse, fordi samarbejdet er baseret på en tillidsfuld og udviklende relation," siger hun i en pressemeddelsen.

"Det viser også, at vi har fat i den rigtige ende, fordi vi ikke har sluppet dialogen eller beskæftigelsesindsatsen i coronatiden, men har holdt fast - for vi kan se, at det har borgerne gerne villet," siger Randi Mondorf.