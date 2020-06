Se billedserie ?Det er klart min favorithistorie. Den er så vidunderlig og har så mange lag. Der er en guldgrubbe at komme efter,? siger Signe Wulff Foto: Pernille Borenhoff

Et sensuelt sansebombardement

"Pas på hvem I serverer menuen for, for den har en stor indvirkning på folks adfærd," siger Holteborgeren Signe Wulff. Hun fejrer 70-året for Babettes Gæstebud med udgivelse af to bøger med opskrifter fra og fortællinger om verdenslitteraturens mest berømte måltid

Rudersdal Avis - 20. juni 2020

I år er det 70 år siden, at Karen Blixen under pseudonymet Isak Dinesen udsendte Babettes Gæstebud. Ikke i Danmark og ikke som bog, hvad man måske ellers kunne have troet.

"Karen Blixen havde under 2. verdenskrig problemer med royalties og indgik et væddemål med en amerikansk forlægger om, hvorvidt hun kunne udkomme i USA," fortæller Signe Wulff, der i efteråret udkom med den anmelderroste bog 'I køkkenet med Karen Blixen'.

Den 400 sider store - meget smukke, rigt illustrerede men tunge - bog har nu knopskudt, eller rettere kogt ind til to bouillonterninger, idet forfatteren har omgjort bogens kapitel seks, der omhandler Babettes Gæstebud til to små bøger.

"Karen Blixen sendte sin novelle til først et amerikansk magasin, der ikke ville antage den, og siden til det amerikanske dameblad Ladies' Home Journal, der i 1950 trykte fortællingen med titlen 'Babette's Feast," siger Signe Wulff.

To år senere udkom novellen på dansk som en selvstændig historie, og i 1958 var den at læse i 'Skæbneanekdoter'.

"Jeg er vild med Blixen, men denne er klart min favorithistorie. Den er så vidunderlig og har så mange lag. Der er en guldgrubbe at komme efter," siger Signe Wulff, der bor i Holte. Hun er cand.mag. i fransk og moderne kultur og kulturformidling, driver bloggen 'kvindevin.dk' og er tidligere forlagsredaktør for bl.a. Brdr. Price, Claus Meyer og Yotam Ottolenghi.

Bordets og kødets lyst Signe Wulff har i årevis beskæftiget sig med den verdensberømte forfatter og hendes værker. Det til trods bliver Karen Blixen ved med at overraske hende.

"Jeg har fået uddybet noget og ser egentlig først nu, hvordan Karen Blixen benytter sig af et ret sjovt greb. Hun har denne meget kristne og puritanske forsamling, som hun laver mad til. De er vant til at forsage både bordets og kødets lyst og sige nej til alt, hvad der er sjovt. Jeg fandt ud af, at menuen er sammensat af retter, der alle har et eller flere afrodisiaka. Trøfler, kaviar, vilde fugle, skildpadder er alt sammen ifølge overleveringer og overtro ingredienser, der stimulerer lystfølelsen. Også den seksuelle, og de her mennesker, der har levet af øllebrød hele deres liv og tilmed er hinandens fjender, bliver i løbet af måltidet venner. Enkelte af dem begynder endda at kysse i krogene. Det er da sjovt," siger hun.

Bøgerne udkom, netop som coronaen holdt sit indtog i landet. Museer - og herunder naturligvis også Rungstedlund - lukkede ned. Det var ellers blandt andet her og på Sophienholm, at Signe Wulff skulle have fortalt om Babette og Blixen.

Men det bliver der rådet bod på senere på året, lover hun.

Signe Wulff har desuden gang i flere projekter, der også har med Karen Blixen og Babette at gøre.

"Lige nu kan jeg ikke sige så meget, for intet er afgjort. Men det bliver måske noget med tv og flere foredrag sammen med en skuespiller," siger Signe Wulff.