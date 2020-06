Artiklen: Et parfumeri som i gamle dage

Et parfumeri som i gamle dage

Godt nyt til dem som søger skønhed og selvpleje i Holte. På lørdag 13. juni fra klokken 12 -16 glæder folkene bag La Parfumerie sig nemlig til at møde deres nye kunder i lokalerne på Øverødvej 85.

La Parfumerie er et parfumeri, som vil servicere kunderne "som i de gode gamle dage" inden for parfumer, hudpleje og makeup. Her kan man også købe Dyrberg/Kern-smykker og snart åbner en frisør/barber også i butikken.