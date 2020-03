Se billedserie Der er masser af fællesskab på og i Havarthigården, men folkene bag drømmer om at skabe et nyt køkken i det gamle hovedhus. Derfor er de med i ansøgerfeltet i Real Danias Kampagne Underværker, som hjælpe ildsjæle med at gøre projektdrømme til virkelighed. Arkivfoto

Et nyt køkken skal skabe samhørighed på Havarthigården

Havarthigården er blandt ansøgerne til Real Dania-kampagnen Underværker. Drømmen er at få midler til et nyt køkken i det gamle hovedhus

Rudersdal Avis - 26. marts 2020 kl. 08:26 Af Mikkel Svinth Rødgaard

"Hvad er mere samhørighedsskabende end at kokkere og spise mad sammen," spørger ildsjælene fra Havarthigården i deres ansøgning til Real Danias kampagne Underværker.

Her har de ansøgt om en million kroner til at udvide og skabe et nyt køkken i det gamle hovedhus på gården.

Og visionen er, at medborgerne, som gæster Havarthigaarden, mødes i langt højere grad på kryds og tværs, så nye fællesskaber kan opstå.

Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed.

Har man derfor en god idé til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan man også byde ind, og det er der allerede rigtig mange ildsjæle landet over, som har gjort inden ansøgningsfristen udløber 27. marts.

Selvdyrket vegetarmad Det er derfor alt for tidligt at glæde sig til en velsmagende overvejende vegetariske mad, som folkene bag Havarthigårdens ansøgning forestiller sig, men sidste år uddelte Underværker alligevel støtte til 19 forskellige projekter landet over.

Og hvis nu Havarthigården får de ansøgte penge, så er det et meget spændende projekt, der kan komme undervejs:

"Vi ønsker at vægte vegetarisk madlavning, da vi gerne vil styrke udviklingen i retning af denne livsstil blandt vores borgere i lyset af klimakrisen," lyder det blandt andet og:

"I dag kan vi sanke i den skov og natur, som omgiver gården. På sigt vil vi gerne skabe en permaskovhave sammen med borgerne og dyrke grønt og frugt til maden."

Giv et like De mange ansøgninger bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg, som blandt andet består af: Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade, Ane Cortzen, arkitekt, TV- og radiovært og Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Disse kompetente mennesker vil vurdere de mange ansøgninger, men ansøgerne skal også kunne dokumentere, at der er en folkelig opbakning bag projektet.

Det skal man gøre ved at samle "likes." Hvis flere end 200 personer tilkendegiver, at de synes om projektet, går det videre til bedømmelse.

Det er heldigvis sket for Havarthigårdens ansøgning, men det er er stadig værd at besøge underværker.dk for at læse mere om Havarthigårdens tanker bag projektet.