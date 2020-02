Se billedserie Indehaver Vincent Xie med daglig leder Ting You

Et lille stykke Asien i Holte: Sushi med med sans for detaljen

Rudersdal Avis - 05. februar 2020 kl. 08:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden tre måneder siden, at Holte Sushi åbnede i Holte Midtpunkt. Restauranten ligger på førstesalen, og det er både muligt at spise in-house og få take-away.

Indehaver er Vincent Xie, og Holte Sushi er hans tredje sushi-restaurant. For syv år siden åbnede han i Værløse og for tre år siden i Espergærde.

Blik for detalje og kvalitet

Siden han overtog lejemålet har de arbejdet meget med at skabe en god energi i restauranten med både varme og lys. For Vincent Xie er en mand, der går op i detaljen.

Lige nu turnerer han mellem de tre restauranter, for han vil sikre sig at kvaliteten er i orden.

"Min venner synes jeg er skør. Det første jeg gør, når jeg kommer ind i et rum er at scanne det for spindelvæv. Og det er ikke bare hos mig selv," siger han og griner.

Men når det så er sagt, så mener han, at det er en del af nøglen til han succes.

"Tingene skal være i orden, der skal være pinligt rent og hygiejnen helt i top, når man arbejder med fødevarer," siger han.

Da han træder ind i restauranten er det da også med favnen fuld af agurker.

"Jeg afsøger gerne flere forskellige markeder for at finde det bedste. Vi tilstræber, at flest mulige af vores råvarer er økologiske, men kvaliteten kommer i første række, så kan vi ikke få økologi i en ordentlig kvalitet, så vælger vi de konventionelle produkter," siger Vincent Xie.

Værd at vente på En anden mærkesag er at sushien skal være superfrisk.

"Der er nogle kunder, der kan være lidt irriterede over, at der kan være lidt ventetid, selvom de har bestilt på forhånd. Men jeg vil ikke servere sushi, der har stået i køleskabet hele dagen. Den skal være frisklavet, så vi tilbereder maden lige op til afhentning," siger Vincent Xie.

Han tror den store interesse for sushi skyldes, at det selvfølgelig smager godt, når det er rigtig tilberedt, men også at det er sund mad. Og det efterhånden er noget alle i familien kan lide.

Hvis han skal udpege sine egne favoritter fra menukortet, så bliver det enten en Caterpillar eller en Red dragon, der begge er kunstfærdige stykker med blandt andet indbagte tigerrejer og avocado.

At mange børn er vilde med sushi har de også tænkt sig at gøre noget ekstra ud af. Det er planen, at Holte Suschi i løbet af februar vil afholde et sushi kursus for børn, og når tiden nærmer sig kommer der et opslag i restauranten.

Lige nu er der åbent alle ugens dage fra 12-22