Artiklen: Et kvart århundrede med Rudersdal Big Band

Et kvart århundrede med Rudersdal Big Band

Af Mikkel Svinth Rødgaard

Koncert I 1995 tog en flok amatørermusikere med lidenskab for swingende big bandmusik initiativ til at stifte bandet Søllerød Big Band. Som et resultat af kommunesammenlægningen i 2009 skiftede bandet navn til Rudersdal Big Band, og nu kan orkestret fejre 25 års fødselsdag.