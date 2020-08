Se billedserie I fredags blev Gert Eriksen bisat med salut fra Yachtklubben. Foto: af Anne Hopmann

Et farvel med tre kanonskud til en savnet ildsjæl

I anledning af Gert Eriksens død skriver Anne Hopmann mindeord:

02. august 2020

Gert Eriksen, 63 år, formand for Yachtklubben Furesøen og en utrættelig ildsjæl er død. Han blev bisat fredag den 24.7.20 i Mariebjerg Kirkegårds Kapel.

Der er vist ikke mange der kan sige, at deres pårørende er blevet saluteret med kanonskud ved Furesøen til deres begravelse. Det var nu heller ikke hvilken som helst, der fredag fik en salut med tre brag for at blive æret og mindet. Yachtklubben Furesøens formand gennem de sidste 10 år, 63 årige Gert Eriksen afgik ved døden den 17. juli og blev bisat fredag den 24.7.20 i Mariebjerg Kirkegårds Kapel.

Gerts store engagement i klubben var både bag kulissen og "up front". Altid var han i fuldt vigør, hovedet fyldt med fremtidsplaner, travle hastige skridt, meget på agendaen og brugte meget tid på møder, fordybelse i tal og beregninger, høringer fra kommunen, fondsansøgninger og meget mere. Alt det, der skal til, for at få en klub til at fungere, udvikle sig og være en succes. Når han var på havnen havde han alligevel altid tid til en venlig kommentar, et interesseret spørgsmål og et glad ansigt med et stort smil på læben.

Men i sidste uge var han i praktik! Sejlklubben har hele sommeren arrangeret sommersejlads for kommunens børn - og her var han altså med som praktikant helt ned i det lavpraktiske. Det var for at få føling med det essentielle, mærke kernen af det værk, han var med til at skabe. Det er nu ikke fordi Gert ikke selv vidste hvordan man sejler, men det er vigtigt at have fingeren på pulsen til fremtidens sejlklub. Et typisk eksempel på Gerts kæmpe engagement og lyst til klubbens ve og vel.

Gert var bindeleddet mellem sejlklubbens etablerede voksen afdeling og ungdomsafdelingen, som hans hustru, Ilene Eriksen er leder af.

En utrættelig ildsjæld er gået pludseligt bort, og sejlklubben er i sorg. Gert har viet hele sin fritid, dage og nætter samt ferier til klubben i mere end de 10 år, hvor han har været formand. Med en stærk vedholdenhed, stædighed, diplomatisk sans og vilje til at ville forbedre og gøre det godt for klubbens medlemmer har han været drivkraften og med omfatteligt arbejde fået tingene til at ske - til glæde og gavn for andre. Forhandlinger og samarbejde med kommunen og ikke mindst det store fondsarbejde for at sikre klubben økonomiske muligheder har været en uvurderlig værdi for klubben.

Til ære for Gert Eriksen er der nu oprettet en mindepokal og legat. Hvert år uddeles pokalen ved standernedtagning til en person, der i årets løb har gjort en ekstraordinær frivillig indsats for Yachtklubben Furesøen. De penge, der overgår pokalens anskaffelsesværdi vil indgå som et legat, der uddeles så længe det er muligt til årets mindepokal-modtager.

Klubben modtager gerne støttebeløb. Ønsker du at bidrage, kontakt da venligst Tine Vindeløv på telefon 93873460 eller Ilene Eriksen på telefon 53385383.