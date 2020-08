Jannik Hansson og Peter Adolph fra Furesø Golfklub er nomineret for deres initiativ "Snepokalen." Foto: Rudersdal Idrætsråd

Er golf om vinteren årets idrætsinitiativ?

De to frivillige ledere af ungdomsafdelingen i Furesø Golfklub, Jannik Hansson og Peter Adolph, er blandt de nominerede for initiativet "Snepokalen"

Vi møder de to frivillige ungdomsledere, Jannik Hansson og Peter Adolph på en relativt kold sommerdag i juli måned i Furesø Golfklub, hvor der summer af liv og glade dage, samt golfspillere, der er klar til at gå ud på de ni eller atten huller.

I klubhuset går snakken med de to ungdomsledere på løst og fast. Der bliver diskuteret handikap regler og andre finurlige dele af golf spillet inden alvoren træder til, og der skal forklares om det, som betyder noget for de to herrer. Det der nemlig betyder noget er Jannik Hanssons og Peter Adolphs idrætsinitiativ kaldet Snepokalen.

Jannik Hansson forklarer:

"Golf er jo en sommersport, men vi kunne se da vi ramte vintersæsonen, der så vi ikke børnene mere. Vi mistede rent faktisk nogle spillere hen over vinteren. Vi tænkte derfor: "hvorfor ikke lave noget om vinteren?" Den første gang var der tre børn, men derfra har det udviklet sig og der er kommet flere og flere til," siger han.

Hele klubben skulle med Derudover fortæller de to herrer også, at de dernæst forsøgte at få forældrene inddraget også, så de kunne få hele klubben med. Jannik Hansson og Peter Adolph ønskede udover at få børnene mere med om vinteren også at nedbryde barrieren imellem seniorspillere og ungdomsspillere.

"Ideen var en copy paste fra en af vores venskabsklubber, Ljunghuset i Sverige. Vi tænkte derfor, at vi også kunne gøre det. Hvorfor skulle der gå seks måneder før børnene kunne se hinanden igen (Imellem sæsonerne, red.)? Initiativet skulle styrke det sociale og børnene skulle hygge sig sammen," fortæller Peter Adolph.

Snepokalen er et godt eksempel på, hvordan foreninger i samarbejde kan hjælpe hinanden til at få mest muligt ud af hinandens ideer. Peter Adolph og Jannik Hansson initiativ har styrket relationerne imellem børnene i klubben samt på tværs af årgangene, hvilket har gjort, at der er kommet en større fællesskabsfølelse i klubben.

(Dette portræt af en af de tre kandidater til Rudersdal Idrætsråds Idrætsinitiativpris er skrevet af Rudersdal Idrætsråd)