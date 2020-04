En præsts bekendelser. Det der samfundssind

For en introvert som mig er corona-tidens begrænsninger på samvær intet problem. Det slog mig først i går, at jeg burde savne en eller anden måde at gå ud. Det er jo ikke fordi vi introverte ikke kan lide andre mennesker, vi bliver bare trætte. Lidt ligesom i Fortnite, hvor de mister lidt af deres superkræfter hver gang de rører ved nogen. Vi kan sagtens vimse rundt til en fest og sige hej til alle, vi burde bare have lov til at smutte klokken 21 uden nogen egentlig undskyldning. Det er den introverte, som "kommer til" at falde i søvn når barnet skal puttes, eller lige går på badeværelset for at pudre næsen og bliver væk alt for længe. Og man er den eneste, der ved, at man har brugt de fyrre minutter på at læse bagpå alle shampoo-flaskerne.