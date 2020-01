En personlig fortælling om at leve med sorg

Mette Bendixen Jensen og Marie-Louise Vianello har begge har oplevet tab og savn samt erfaret, at de har kunnet hjælpe hinanden gennem sorgen.

"Vi mødte hinanden i et chatforum under Kræftens Bekæmpelse, hvor vi begyndte at skrive sammen. Det gjorde godt. Og det blev begyndelsen på vores egen lille selvhjælpsgruppe. Vores stunder sammen blev et helle for os, hvor vi ikke behøvede at komme videre hele tiden. Nogen gange gik tiden med at være i sorgen og andre gange tog vi os et frirum fra sorgen. Det hjalp faktisk rigtigt meget i den svære tid," siger Marie Louise Vianello i en pressemeddelelse.

"Nu vil vi gerne bruge vores egne gode erfaringer til at give andre samme mulighed for at bearbejde alle de kaotiske følelser sammen med ligesindede. Sorgen forsvinder jo ikke, men hver gang man deler sin sorg, så bliver den lidt lettere at bære," supplerer Mette Bendixen Jensen.