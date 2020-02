En kulturel bannerfører runder et skarpt hjørne

Kaj Elkrog er født i Fredericia den 8. februar for 90 år siden. Han tog i 1946 realeksamen fra Markholt-Olesens Mellem- og Realskole i Fredericia og valgte Toldvæsenet, som sin fremtidige arbejdsplads. Og det blev det, indtil 1995 hvor han valgte at gå på pension.

Gennem sit lange forløb i toldvæsenet kom han vidt omkring med tjeneste i Herning, Odense, Fredericia og Faaborg; endvidere i Finansministeriet, Departement et for Told-og Forbrugsafgifter, Direktoratet for Toldvæsenet og afsluttede sin løbebane som direktør i Told- og Skattestyrelsen med ansvar for udvikling og planlægning. Udover det rent toldfaglige engagerede Elkrog sig også med liv og sjæl i det fagpolitiske arbejde i Den Danske Toldetats Forening, hvor han i seks år var kredsformand og sekretær.

I sin fritid interesserede Elkrog sig for det kirkelige og kulturelle arbejde. Han var således i 30 år medlem af Søllerød Sogns Menighedsråd, hvor han i flere perioder var formand og medlem af Provstiudvalget for Kgs. Lyngby Provstiudvalg. Det var i Elkrogs formandsperiode for menighedsrådet, at han fik taget initiativ til opførelsen af Søllerød Sognegård.

Da den konservative borgmester, Birgitta Broberg, i 1984 med et pennestrøg nedlagde det lokale teater, Søllerød Scenen, blev Elkrog så indigneret, at han sammen med andre teaterinteresserede oprettede foreningen, Søllerød Scenens Venner. I 1993 fik han tildelt Søllerød Kommunes kulturpris.

I mange år kæmpede Elkrog gennem foreningen ”De Syv Bøge” for et kultur- og medborgerhus i Søllerød. Det ønske blev på en måde overhalet inden om ved Kommunesammenlægningen med Birkerød i 2007, og resultatet blev Kulturcenter Mariehøj.

Derimod lykkedes et endnu større projekt for ham, idet det gennem et samarbejde med Islands tidligere præsident, Vigdis Finnbogadóttirs, lykkedes at få omdannet det store, gamle pakhus på Grønlandske Handelsplads på Christianshavn til Den nordatlantiske Brygge, et kulturhus for Island, Grønland, Færøerne og Danmark.

Elkrog har været formand for Kulturparaplyen og en af initiativtagerne til de årlige sommerkoncerter ved Næsseslottet i Holte.

Han er fortsat medlem af skrivegruppen bag den årlige ”Søllerødbog. Og så er han for tiden formand en komite, der arbejder for en samlet bevarelse af Told-og Skattemuseet. Det ser ud til at kunne lykkes i Museum Oldemorstoft i Bov i Aabenraa Kommune.

Der er åbent hus i Søllerød Sognegård på dagen - den 8. februar fra kl. 11-14.