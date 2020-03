Jonatan, Agate, Gertrud og Viggo fortæller om deres hverdag i en corona-tid. Privatfoto

En helt ualmindelig hverdag hos familien Kvistgaard Kerrn

Far er væk på arbejdet hele dagen, mor er både skolelærer, køkkenassistent og medarbejder - Viggo, Jonatan og Agate savner deres venner, men hygger sig med hinanden.

Rudersdal Avis - 27. marts 2020

Som så mange børnefamilier er ingenting, som det plejer hjemme hos familien Kvistgaard Kerrn i Birkerød.

Mor, Gertrud Kerrn-Jespersen, arbejder hjemmefra, mens Viggo, Jonatan og Agate i denne tid begynder skoledagen derhjemme i stedet for at møde i henholdsvis 4., 2., og 0.-klasse på Høsterkøb Skole.

"Det er meget hyggeligt, men det kan også være lidt kedeligt nogle gange," siger 10-årige Viggo og lillebror Jonatan på otte år er enig:

"Det er fint nok, men jeg savner skolen lidt."

Far, Søren Kvistgaard Rasmussen, er på arbejde, for han er leder på ældre- og socialområdet i Frederikssund Kommune og en del af nødberedskabet, så han er væk hele dagen.

Han har rigtig travlt og en lang arbejdsdag, men det har mor altså også:

"Ja, jeg har rimelig meget at lave. Jeg synes faktisk, jeg har rigtig travlt, fordi jeg både er hjemmeunderviser og køkkenassistent samtidig med, at jeg er på arbejde. Det kan godt være svært at være på flere steder på én gang," siger Gertrud Kerrn-Jespersen, som er programleder i læringsprogrammet "Lær for Livet."

Program for dagen Selvom om mor og far skal arbejde, så er der stadig tale om en reel skoledag for Viggo, Jonatan og Agathe også selvom, det er mor, der er klasselærer:

"Vi laver sådan et program for dagen hver morgen. Der står for eksempel først matematik, så har vi lidt udeleg, og så er der læsning, så er der frokost, og så er der dansk," fortæller Viggo, som egentlig trives meget godt med, at hverdagen for tiden overhovedet ikke er som den plejer. Han er i hvert fald glad for, at hans nye lærer er dejligt fleksibel:

"I skolen er det meget sådan, at man har time og frikvarter på bestemte tidspunkter, men når man har hjemmeskole er det ikke helt så fast - de første par dage gik jeg for eksempel ned og spillede fodbold med en ven i en times tid, og så arbejdede jeg bare lidt længere hen på eftermiddagen. Så kan man lige putte noget ind og så udskyde arbejdet til senere," siger han.

Savner vennerne I frikvartererne løber de ud i haven og leger, spiller fodbold og hopper på trampolin. De tre har heldigvis hinanden at lege med, men det kan stadig godt være svært at undvære alle kammeraterne.

"Det værste er, at man går glip af sine venner," siger Jonatan, som dog har været ude at cykle en tur med en kammerat, mens storebror Viggo har spillet fodbold med en kammerat. Og så kan han skrive med sine klassekammerater og lærere på aula på sin ipad.

Ikke lige prøvet før Det er snart to uger siden, at det meste af Danmark blev sendt hjem af statsministeren, og ungerne er godt klar over, at Danmark er havnet i en helt usædvanlig situation:

"Det er meget mærkeligt lige pludselig ikke at skulle gå i skole på grund af sådan en sygdom. Det er meget urealistisk," siger Viggo.

Lillebror supplerer:

"Det er jo ikke lige noget, man har prøvet før," siger Jonatan.

De har i familien også talt om, hvad coronavirussen er, og hvorfor skolen er lukket.

"Ja, det har vi snakket om. Og så ser vi meget ultranyt, og de er rigtig gode til at fortælle om, hvorfor man skal være hjemme, og hvad det betyder," siger Gertrud.