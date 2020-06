Se billedserie Disse glade hunde (og deres mennesker) er blandt de første, som har leget på Christina Højgaards (nummer to menneske fra højre) nye hundelegeplads. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

En helt ny legeplads til Rudersdals hunde

Rudersdals hunde og deres mennesker har fået deres helt egen legeplads. Christina Højgaard har brugt det sidste halve år tid på at skabe lige præcis den legeplads, som Rudersdals familiehunde har manglet

Rudersdal Avis - 11. juni 2020

Tre terriere i snor myldrer rundt om benene på deres menneske, som fører dem rundt på legepladsen. De, og en række andre hunde i forskellige størrelser og racer, prøver kræfter med de mange forskellige udfordringer, som Christina Højgaard, hundetræner og indehaver af virksomheden Det Gode Hundeliv begejstret, viser frem.

"Det her er den første ægte hundelegeplads, og det er det, der er så fedt," siger Christina Højgaard og fortsætter:

"Det findes ikke andre steder. Der findes selvfølgelig agilitybaner og indhegnede baner, men det her er noget andet. Det er fis og ballade, samarbejde, lærerskab og godt samarbejde. Man har en træt hund, når man kommer hjem, og udover at man træner hundens balance, koncentration og så videre, så styrker det jo også båndet at have et projekt sammen. Så gider hunden lytte mere, og den får stimuleret sine sanser og ægte kompetencer ved at bruge snuden," fortæller Christina Højgaard.

Hunde skal stimuleres Den gode håndfuld nysgerrige og meget meget dygtige hunde, som får lov at prøve kræfter med smasketræer, balancebomme og cavalettier og slalombaner denne solbeskinnede maj-eftermiddag i udkanten af Birkerød er blandt de allerførste, som prøver banen.

Christina Højgaard har arbejdet på legepladsen det seneste halve års tid, og med hjælp fra en skovhugger og gartner har hun specialdesignet denne legeplads i træ, så den kan give hundene mest muligt.

"Hunde var jo oprindeligt værktøj for mennesket med nogle helt specifikke opgaver. I dag er de hunde jo blevet familiehunde, og der er næsten ingen hunde, som har et rigtigt job i tjeneste. Det her er egentlig en kompensation, så hunden har en opgave med sit menneske. Den skal løse noget," siger Christina Højgaard og fortsætter:

"Det har hunde brug for, ellers keder de sig. Så er der mange hunde, som bliver apatiske og ligeglade og bare ligger foran pejsen, og det er usundt. Der er mange hunde, som ikke bliver stimuleret ordentligt," siger hun.

Det handler om trivsel Nogle af os, som husker Hund og Hund Imellem, tænker måske, at det lyder som agilitytræning, men der er en væsentlig forskel, siger Christina Højgaard:

"Agility er jo for det første meget konkurrencepræget. Og konkurrence er helt ærligt ikke hundens tarv. Det er nogle mennesker, der synes, det er sjovt at vinde præmier. Denne her legeplads handler om hundens trivsel. En hund, der har noget at lave og samarbejder med sit menneske har en høj trivsel, og det er hovedideen i legepladsen. Trivsel, glade hunde og intet konkurrenceelement."

Ikke offentlig Christina Højgaard er meget stolt af sin legeplads, som hun har designet på baggrund af mange års erfaring og med udgangspunkt i, hvad familiehunde mangler. Og nu glæder hun sig til at se hunde og mennesker på den. Men den er dog ikke offentligt tilgængelig, fortæller hun.

"Desværre er det ikke sådan, at man bare kan åbne op for alle. Der står ikke navn i hundelorte, og hvis ikke jeg er her, så er jeg bange for, at det bliver ødelagt eller flyder med hundelorte. Derfor har jeg været nødt til at sige, jeg er nødt til at være her," siger hun.

Legepladsen har heller ikke været billig at lave, så hun vil også gerne have sine udgifter tjent hjem igen.

Derfor har hun oprettet et nyt hold specifikt til legepladsen, hvor menneske og hund kan lege sammen på Rudersdals nye hundelegeplads, som har hjemme ved Hesselbækgård Havecenter på Bistrupvej.