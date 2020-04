Her er et par gode forslag til din næste tur ud i naturen.

En anderledes skovtur eller en tur rundt i Birkerød By

Orienteringsklubben ØST Birkjerød anbefaler her et par alternativer til den sædvanlige trave-, løbe eller cykeltur:

Vi har her i Rudersdal Kommune mange "Find Vej" poster Orienteringsløbsklubber overalt i landet har - med tilladelse fra Naturstyrelsen - i de senere år opsat såkalte Faste Poster (røde træpæle påsat et Find Vej mærke) i et stort antal af de danske skove.

I skoven kan du heldigvis stadigvæk holde god afstand. En anden mulighed er at gå på opdagelse i Birkerød By efter diverse skulpturer og bygninger (foto-orientering). Nogen af dem har du måske aldrig lagt mærke til.

På OK ØST Birkerøds hjemmeside www.okoest.dk finder du et menupunkt, der hedder Find Vej. Her kan du finde kort og forslag til ruter over Bistrup Heg og Rude Skov.