En advokat for generationer af birkerødder

Advokat Jane Heller er et navn, som rigtig mange mennesker i Birkerød og omegn har et forhold til.

"Det er klart, at efter så mange år har jeg haft kontakt til rigtigt mange, og i et lille samfund fungerer det meget mund til mund. Kunderne anbefaler en, hvis de har været tilfredse, og jeg er da også på både anden og tredje generation," siger Jane Heller og fortsætter:

Det har været en lang og lykkelig advokatgerning i Birkerød, som hun kom til et par år efter S-banen blev forlænget fra Holte til Hillerød, og der for alvor var grøde i den lille provinsby Birkerød - også i advokatbranchen.

Først overtog hun halvdelen af advokatfirmaet og i halvfemserne resten. Nu er det snart slut, for 1. april rykker et nyt advokatfirma ind i lokalerne på 2. sal i Birkerød Hovedgade 49.

"Jeg kom halvt ind i virksomheden, da jeg var 40 år og overtog det hele, da jeg var 50, og så stopper jeg nu og bliver 75 år om lidt. Så synes jeg, at jeg har fortjent at holde lidt mere fri."

Men det hjælper gevaldigt, at hun har tillid til dem, der skal efterfølge hende i lokalerne. Virum Torv Advokater udvider og flytter ind under navnet Birkerød Advokater, og de har mange af de samme specialer, som Advokatfirmaet Jane Heller. Blandt andre person-, familie- og arveret og ejendomshandler.

"Dem har jeg arbejdet sammen med i ti år, og de synes jo også, at de næsten bor her, så det er også en god løsning for dem, at jeg ikke bare drejer nøglen om, så de må ud at finde noget helt nyt. Jeg passer på mine piger," siger Jane Heller, som heller ikke selv forsvinder helt, når Advokatfirmaet Jane Heller ophører.