Ekstra hjælp til ældre sparet væk: Ønsker et mere fleksibelt alternativ

Hos Ældre Sagen kalder man det "rigtig kedeligt", at den såkaldte klippekortsordning er sparet væk. Et mere fleksibelt alternativ til en administrativ tung ordning stilles dog i udsigt, lyder det fra udvalgsformand

Rudersdal Avis - 17. februar 2020 kl. 11:36 Af Mikkel Brøgger Petersen

Til stor ærgrelse for Ældre Sagen har Rudersdal Kommune valgt at spare den såkaldte klippekortsordning væk.

Ordningen gav de ældre mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen, som de ældre kunne bruge til for eksempel et ekstra bad, en tur rundt i byen eller en oplevelse efter eget ønske.

Rudersdal Kommune tilslutter sig dermed en femtedel af landets kommuner, der har afskaffet den ordning, som blev indført af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2017.

"Mange ældre har været glade for klippekortsordningen. Med mindre at kommunerne har igangsat lignende kvalitetstiltag på plejehjemmene, så står jeg meget uforstående over for, at der er kommuner, der ikke har prioriteret at videreføre klippekortet til plejehjemsbeboerne efter, at midlerne er overgået til bloktilskuddet. Jeg vil derfor skrive til hver enkelt af de 18 kommuner, der har valgt ikke at videreføre klippekortsordningen, for at få en uddybet forklaring på, hvorfor den enkelte kommune ikke har fortsat ordningen," skriver sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Hos den lokale afdeling af Ældre Sagen begræder man, at ordningen har fået sparekniven. Især fordi de ældre havde mulighed for at spare timer op.

"Det er rigtig kedeligt, at de ældre mister ordningen, for ordningen gav fleksibilitet, fordi de ældre kunne gemme timer," siger formand Gerner Nielsen.

Administrativt tungt I et notat fra Rudersdal Kommunes forvaltning kan man læse, at plejecentrene kalder ideen om en klippekortsordning for "god", og at det har været "dejligt" at have penge til at indfri borgernes ønsker.

Men ordningen krævede også meget tid på administration af ordningen. Og mange plejehjemsbeboere fandt det "svært og udfordrende" at komme i tanke om, hvad de havde lyst til at bruge klippekortet til.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), fortæller ligeledes, at man politisk havde en bundet opgave med at få budgettet til at hænge sammen, og Social- og Sundhedsudvalget valgte at finde en mindre del af besparelserne sidste år på klippekortet.

"Pengene, som den tidligere regering og DF stillede til rådighed i 2017-2018, gjorde vi også brug af ud fra de vedtagne kriterier, der var besluttet. Det skulle være ekstra indsatser ud over de allerede vedtagne ydelser og kvalitetsstandarder. Men i marts sidste år besluttede Social- og Sundhedsudvalg og Kommunalbestyrelsen at nedlægge puljen, for at få det samlede budget til at hænge sammen," siger hun.

Det er der også forståelse for hos Ældre Sagen.

"Kommunen er hårdt presset. Og den bliver presset yderligere, hvis den nye udligningsordning vedtages," siger Gerner Nielsen.

Men fravalget af klippekortordningen handler også om, at Rudersdal Kommune ønsker at dække borgernes individuelle behov på en anden måde, lyder det fra udvalgsformanden.

"Vi ønsker at gå ad en anden vej, hvor plejehjemmene får mere frihed, så de selv opfanger borgernes behov," siger Birgitte Schjerning Povlsen med henvisning på pilotprojektet med inspiration fra Holland, hvor de enkelte plejehjem får mere frihed til at tage egne beslutninger.

Fleksibelt alternativ Afskaffelsen af ordningen falder sammen med, at puljemidler overgår til bloktilskud, mens andre helt udfases.

Værdighedspuljens målrettede midler til bestemte ting i de ældres hverdag, såsom gåture, samvær, frisør arbejdes der fortsat med at løse, og det er her de pårørende og de frivillige har en særlig stor betydning, ifølge udvalgsformanden.

De ældre har altså mistet det lille ekstra i hverdagen, og Rudersdal Kommune erkender da også, at der er brug for en erstatning.

"Det er derfor vurderingen, at der formentlig er behov for en lignende, men mere fleksibel indsats, end der har været tidligere," skriver forvaltningen i det førnævnte notat.

"De ældre har måske nok mistet det lille ekstra i hverdagen her og nu, men jeg tror fuld og fast på, at vi går ad en vej, hvor det genvindes gennem nye måder at tilrettelægge arbejdet, samarbejde og medinddragelsen af pårørende og frivillige," siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Om hvad udsigterne er til en erstatning for klippekortsordningen og Værdighedspulje-pengene fortæller Birgitte Schjerning Povlsen:

"Social og Sundhedsudvalget tror på, at den model, plejehjemmene kører efter lige nu, vil på den lidt længere bane sikre den mere fleksible og individuelle omsorgsindsats. Jeg har stor respekt for, at vores borgere er individuelle mennesker med forskellige behov, og at de naturligvis skal have indflydelse på, hvad de finder er rigtigt vigtigt at modtage af hjælp og støtte - - også i en høj alder. Det skal vi lykkes med," siger hun.