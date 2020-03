En ekspertgruppe foreslår, at Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium skal inddeles i en klynge med gymnasierne i Rungsted, Espergærde og Helsingør. Arkivfoto

Eksperters anbefaling om gymnasier i klynger vækker lokal modstand

Gymnasierne skal inddeles i geografiske klynger, som eleverne skal fordeles mellem lyder anbefalingen fra en ekspertgruppe. Det er en rigtig dårlig idé, mener det fra lokalt medlem af Regionen

Uddannelse Gymnasierne skal i fremtiden inddeles i klynger, som eleverne som bor i klyngens geografiske områder skal fordeles mellem.

Sådan lyder anbefalingen fra en ekspertgruppe, som netop har afleveret sin rapport med anbefalinger til fremtidens fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

Baggrunden for rapporten er et ønske om at løse to væsentlige udfordringer, som hersker på gymnasieområdet - nemlig gymnasier med en (for) stor koncentration af elever med udenlands herkomst og udfordrede gymnasier i tyndt befolkede områder.

"Det er et mål for regeringen, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætningen. Det er ikke tilfældet på alle gymnasier i dag, og derfor er det en bunden opgave at finde en varig løsning på udfordringerne med at fordele elever mere hensigtsmæssigt. Regeringen vil nu se nærmere på ekspertgruppens rapport. Derefter indkalder jeg til politiske forhandlinger," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Hvad betyder det så?

Ekspertgruppen har efter at have analyseret elevfordelingen på de gymnasiale uddannelser peget på forskellige løsninger, og eksperterne anbefaler en klyngemodel, hvor minimum tre gymnasier samles i en klynge, og der fordeles elever bosiddende i klyngens geografiske område mellem gymnasierne med udgangspunkt i deres grundskolekarakterer.

Lokalt foreslår ekspertgruppen en klynge, hvor Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium kommer i en klynge sammen med Rungsted Gymnasium, Espergærde Gymnasium og Helsingør Gymnasium.

Og følger man eksperternes anbefalinger er det som udgangspunkt de gymnasier, Rudersdals kommende gymnasieelever kan få lov at vælge mellem.

Indskrænker det frie valg

Det lokale medlem af Regionsrådet og kommunalbestyrelsen Christoffer Buster Reinhardt (K) er bestemt ikke tilhænger af den foreslåede model. Tværtimod:

"Man sætter Birkerød og Nærum Gymnasier i klynge med Espergærde, Helsingør og Rungsted Gymnasier. Men der var i 2019 0 elever fra Rudersdal, som startede på Espergærde og Helsingør og kun fem der startede på Rungsted. Jeg gad godt vide, hvilke tanker der ligger bag, at man sætter en klynge så mærkeligt sammen, for det skriger jo langt væk af manglende lokalkendskab - det er ihvertfald ikke et naturligt klyngefællesskab set med elevøjne," siger Christoffer Buster Reinhardt, som er stor tilhænger af de unges frie gymnasievalg. Og den foreslåede model indskrænker det valg betragteligt, mener han.

Optagstal fra Region Hovedstaden viser nemlig, at der er relativt mange elever fra Rudersdal, 127 i 2019, som søger gymnasier uden for den foreslåede klynge, og specielt Virum Gymnasium tager mange elever fra Rudersdal Kommune.

Hvis klyngemodellen bliver valgt bliver det formentlig kun i ringe grad muligt i fremtiden, for der er lagt op til en stram kapacitetsstyring og kun undtagelsesvis kan man opnå optagelse på et gymnasium uden for sin klynge.

Kan ikke kombinere klynger

Christoffer Buster Reinhardt ser to hovedproblemer ved klyngemodellen. For det første, at eleverne får langt flere gymnasier at vælge mellem og samtidig kan det komme til at betyde, at eleverne kan blive tvunget til at søge gymnasier langt væk - for ifølge modellen kan man ikke søge i flere klynger samtidig.

"Det vil ikke være muligt med den klyngemodel der er foreslået at søge for eksempel Nærum Gymnasium som førsteprioritet og Virum Gymnasium som andenprioritet. For de ligger i hver deres klynge. Men vi kan jo se, at Virum Gymnasium er det gymnasium som tredjeflest Rudersdal-unge går på," siger Christoffer Buster Reinhardt og fortsætter:

"Hvis man gerne vil på Virum Gymnasium, bliver man således tvunget til også at søge Gladsaxe Gymnasium. Der er godt nok stor forskel på om man hver morgen skal transportere sig til Virum eller Gladsaxe."

Christoffer Buster Reinhardt (V) vil diskutere sagen i Regionsrådet, som skal aflevere høringssvar i sagen.

