Efterlysning: Status fra den virkelige verden

Er du i karantæne? konstateret positiv for Coronavirus? Hvordan får du passet din børn? Har din nabo tilbudt at købe ind for dig?Det er på alle måder en ekstraordinær situation, vi er i, i disse dage.På Rudersdal Avis vil vi gerne være med til at holde modet oppe og inspirere til fornuftig adfærd.Ikke mindst vil vi gerne dele de gode historier om samfundssind og tips og tricks til, hvordan vi får hverdagen til at hænge sammen i en ekstraordinær tid. Vi hører selvfølgelig også meget gerne fra dig, der enten er ramt af Coronavirus eller er sendt i karantæne.

Vask hænder, nys i ærmet, hold sikker afstand og bevar den sunde fornuft.

Redaktionen

Skriv til os på rudersdalavis.red@sn.dk eller ring 88884454