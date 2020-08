EL: Venstre gør regeringen til syndebuk for nedskæringer

Kommentar Vi formoder, at Enhedslisten ikke blev indbudt til budgetforhandlingerne, fordi vi igennem årene har været uenige i Venstres kurs. Venstre skærer ned på velfærden, samtidig med at kassebeholdningen svinder ind, fordi det har prioriteret lav skat.

De øvrige partier er nu blevet enige om Venstres budget og også skolepolitik. Rudersdals skoler har allerede den 7. største klassekvotient i Danmark. Formålet med skolesammenlægningerne er at spare penge ved at skabe endnu større klasser. Det giver lærerne mindre tid til hver elev.

Venstre gør regeringen til syndebuk for nedskæringerne. Det er rigtigt, at kommunen skal holde servicen indenfor den ramme, staten har beregnet.

Enhedslisten finder det grotesk, at staten skal forbyde kommunerne at yde mere velfærd. Men Rudersdal får mindre stigning i servicerammen end andre kommuner, fordi kommunalbestyrelsen i 2018 og 2019 selv besluttede at reducere velfærdsudgifterne. Reduktionen har medført, at servicerammen fra 2020 er reduceret med over 100 millioner kroner.