Dyrene skal på græs hele året i Maglemosen

Rudersdal Kommune ønsker, at den hidtidige græsning i sommerhalvåret i Maglemosen udvides til hele året til gavn for biodiversiteten. Derfor inviterer kommunen til et møde 1. september.

"Helårsgræsning vil betyde en mere jævn græsning på arealet over hele året, og græsning i vinterperioden vil holde grove græsser, siv med videre nede, endnu inden de kommer i vækst. Det giver bedre forhold for de mere sarte og lyskrævende blomster, når det bliver forår og sommer, samt for insekter og fugle," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Baggrunden for kommunens ønske er, at kommunen i fem år har udført naturpleje i Maglemosen. Disse erfaringer samt anbefalinger fra forskere viser, at der er behov for at ændre den hidtidige praksis, hvor græsning kun sker fra april til oktober. Derfor er det tanken, at de to folder syd for Henriksholm udvides, så der er dyr i foldene hele året rundt.