Døren er lukket, men Nordea holder stadig åben

"At lukke for den fysiske adgang til filialerne er et nødvendigt skridt for, at vi sammen kan mindske risikoen for smittespredning. Vi arbejder på højtryk for at passe godt på såvel kunder som medarbejdere - samtidig med, at det skal være så let som muligt for alle at klare deres pengesager," siger Kristian Rasmussen, der er filialdirektør hos Nordea i Holte i en pressemeddelelse.