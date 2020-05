Trine Sofie Kjeldahl har meldt sin datter ud af SFO, fordi pasningen var forringet. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Dobbelt så mange børn meldt ud: 'Man går på kompromis med aktiviteterne, og det bør afspejles i det, vi betaler'

Når kvaliteten i nødpasningen ikke er bedre, bør Rudersdal Kommune kompensere forældrene økonomisk, mener Trine Sofie Kjeldahl, der ligesom cirka 400 andre har meldt sit barn ud af SFO

Fra den SFO, Trine Sofie Kjeldahls datter var rigtig glad for før coronakrisen, til nødpasningen, som Rudersdal Kommune tilbyder, er afstanden så stor, at datteren nu er meldt ud.

Rudersdal Kommune bør ligeledes kompensere økonomisk. For man får ikke, hvad man betaler for. Det siger Trine Sofie Kjeldahl til Rudersdal Avis.

Hun understreger, at det på ingen måde er en kritik af personalet, som gør det så godt, de kan.

I Rudersdal Kommune har dobbelt så mange forældre meldt deres barn ud af SFO fra 1. marts til nu, ifølge skolechef Martin Tinning. Det er ca. dobbelt så meget som samme periode i de tre foregående år, oplyser han.

Dødssygt og kedeligt Trine Sofie Kjeldahl fortæller, hvad der fik hende til at holde datteren hjemme efter skole og senere at melde hende helt ud.

"Min datter fortæller, at det er dødssygt og kedeligt. Mens de andre løber med en bold, kan hun ikke være med. Så hun står og vifter med en gren. Det er totalt anderledes i forhold til de aktiviteter, de plejer at have. Tilbuddet er væsentligt forringet i forhold til det tilbud, som en normalt glad pige var så glad for," siger hun.

- Må man ikke forvente, at kvaliteten halter i denne tid?

"Jo, men der bliver trukket penge for det. Vi betaler en masse og får intet ud af det. Det kan godt være, at kommunen kan "opbevare" barnet, men det er ikke særligt udviklende. Man går på kompromis med aktiviteterne, og det bør afspejles i det, vi betaler," siger hun.

- Risikerer man ikke, at man forringer området yderligere, hvis der også skal betales kompensation til utilfredse forældre?

"Under normale omstændigheder er det rimeligt, hvad man betaler, for man får et godt tilbud. Men nu får vi et tilbud, der på ingen måde lever op til det normale niveau. Det er ikke rimeligt, at Rudersdal Kommune ikke vil se på muligheden for at give økonomisk kompensation," siger Trine Sofie Kjeldahl og tilføjer:

"Jeg har betalt 5.430 kr. siden nedlukningen uden reelt at have fået noget for pengene."

Hun har skrevet til Rudersdal Kommune om, hvorvidt kompensation er en mulighed. "Nej," lød svaret.

Tilbage til det gamle I normale tider er Trine Sofie Kjeldahl afhængig af SFO'en. Men i øjeblikket arbejder hun som lærerstuderende hjemmefra.

"Under normale omstændigheder er SFO'en vigtig, fordi jeg er ude at undervise. I denne tid er arbejdstiderne mere fleksible med fjernundervisning, så jeg har ikke skullet afsted i samme omfang. Men det skal jeg så nu," siger hun og fortæller, hvilken betydning den gradvise genåbning får for beslutningen om at melde sin datter ud.

"Jeg kan ikke spå om, hvordan det bliver. Jeg ved ikke engang, hvor jeg selv skal arbejde på mandag (sagt i sidste uge, red.). Men jeg håber, at min datter kan indmeldes igen. Men det her har bare ikke levet op til den forventede kvalitet," siger hun og fortæller, hvad der kan få hende til at sende datteren i pasning igen:

"At kvaliteten vender tilbage, og det bliver den samme SFO, som hun forlod før krisen," siger hun.