Se billedserie Anja Olsen, der var ung i de pastelfarvede og optimistiske 80?ere er dumpet ned i 70?ernes meget brune univers. Foto: Pernille Borenhoff

Dit liv er kommet på museum

Mothsgården har netop åbnet udstillingen 'Fra brillantine til Barbie Girl', der kan ses til 15. november

Rudersdal Avis - 11. september 2020 kl. 11:48 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Ej Puk-bøger! Guud sådan en vandpibe havde jeg også. Og andefødderne. Hold da op, det er længe siden, man sidst har set dem."

Mothsgården i Søllerød har i forbindelse med Golden Days-festivalen, der har temaet Forever Young, skabt en udstilling, der lægger op til både nostalgi, genkendelse og masser af muligheder for, at alle, der er født et sted mellem 50'erne og frem til 90'erne, kan se sig selv og sin tid i de udstillede genstande.

"Udstillingen starter med konfirmationsbilleder. Inden 50'erne var konfirmation en markering af, at man gik fra barn til voksen.

Og gaverne kunne være en lighter, en salmebog eller en kommode. Det var først fra 50'erne, at man begyndte at tale om ungdom som et begreb," siger Anja Olsen, museumschef for Rudersdal Museer.

Landsbyens gadekær Hvert af Mothsgårdens rum er helliget enten et tema - konfirmation eller musik - eller en tidsperiode.

Musikværelset er plasteret til med pladecovers. Både dem fra lp'er og cd'er.

"Mange af dem er nogle, som vi har haft i arkivet, men det med Keld og the Donkeys, hvor fotoet er taget her fra Søllerød Gadekær, har vi måttet købe. Det er jo også sjovt, at Keld og Hilda igen er flyttet herud, hvor de tog billedet i 60'erne," siger Anja Olsen.

De udstillede genstande er hentet dels fra museets magasiner og dels fra lokale borgere, der har reageret på museets opfordring til at bidrage med effekter til udstillingen.

"Vi har fået alt muligt, og nogle gange støder vi på en guldåre. Blandt andet har vi fået en ægte Mary Quant-bluse," siger museumsinspektør Svend Christensen.

Alle vil være unge Ung i Rudersdal har lavet en film om at være ung i dag, og den kan man også se på museets udstilling, der varer til den 15. november.

"Det har altid været svært at være ung, og alligevel tror man, at man er den eneste i verden, der har det på den måde. Det er interessant at se, at uanset de forskellige tidsepoker, så handler det for alle om at finde sig selv," siger Anja Olsen.

Og derfor vil der være stor genkendelse i udstillingen, der også lægger op til, at man tager sine børn og unge med og taler om, hvordan det var at være ung dengang. Og hvordan det er i dag.

"I virkeligheden vil vi jo ikke være voksne og ønsker at fortsætte ungdommen. Faktisk tager vi ungdommen fra de unge, så de ikke får den i fred," siger Anja Olsen.

I forbindelse med udstillingen er der to café-aftenen, hvor man bliver ført tilbage i tiden. Den første tur, der går til 50'erne og 60'erne, er den 10. september kl. 19.

Den næste er den 17. september kl. 19, hvor det er 70'erne og 80'erne, gæsterne bliver ført tilbage til.

FRA BRILLANTINE TIL BARBIE GIRL

Hvor: Mothsgården, Søllerødvej

Hvornår: til 15. november

Caféer: 10. og 17. september kl. 17