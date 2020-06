Formand for Birkerød Torvedage, Rikke Andersen, glæder sig til sæsonstarten. Og hun vil gerne forsikre publikum om, at de frivillige har styr på tingene. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: "Det skal nok blive en god oplevelse" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Det skal nok blive en god oplevelse"

Rudersdal Avis - 05. juni 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birkerød Torvedage går forsinket i gang på lørdag. Coronaen har forstyrret forberedelserne bag, men foreningen bag har ufortrødent arbejdet videre. Formanden lover en både tryg og god oplevelse

Af Mikkel Svinth Rødgaard

Byliv Det kan være helt mærkeligt at være blandt mennesker igen efter måneders nedlukning og et skræmmende coronaspøgelse, som har hængt over hovederne på os alle sammen.

På lørdag begynder sæsonen for Birkerød Torvedage - et tilløbsstykke -, og også her har forberedelserne naturligt nok været domineret af smittefare, forsamlingsforbud og så videre.

Men man har næsten fra krisens start troet på, at sæsonen nok skulle blive til noget, siger formanden for foreningen bag Birkerød Torvedage, Rikke Andersen.

Lige da coronakrisen ramte med et brag med nedlukninger og forbud tilbage i marts, troede Rikke Andersen, at alt var tabt.

"Men så hørte vi, at man havde fået lov at åbne for torvedage i Køge. Så jeg kontaktede Nordsjællands Politi, og og den der corona-hotline for at være sikker i min sag. Der fik jeg chefens, en højtstående pollitimands ord for, at vi godt måtte. Og så har vi arbejdet lige siden," siger Rikke Andersen.

Vi har styr på det

Og nu er de frivillige bag torvedagene klar til at byde velkommen. Der er indkøbt sprit til alle bordene, man har halveret antallet af stadeholdere, og i det hele taget har Rikke Andersen og de andre frivillige investeret en masse kræfter i, at torvedagene skal være trygge og forsvarlige - foruden hyggelige.

"Vi har bestemt os for, at det skal være en god oplevelse. Vi har taget ja-hatten på. Der er nogle udfordringer, men vi synes, at vi er rigtig godt klædt på. Man skal ikke kunne komme bagefter og sige, at vi ikke havde styr på det. Det må ikke ske, og det kommer det heller ikke til," siger formanden.

Hun har løbende været i kontakt med myndighederne for at være helt hundrede procent sikker på, at torvedagene skal blive afholdt korrekt.

"Jeg har spurgt ind til alt muligt. For eksempel, om vi godt må have musik på pladsen. Det må vi godt, så længe folk holder behørig afstand, og der ikke står 100 mennesker sammen i en stor klump. Og så heldige har vi ikke været," smiler hun.

Guider på pladsen

Det kræver noget mere af de frivillige, og dem må avisen i øvrigt gerne skrive, at foreningen godt kan bruge flere af, at afholde torvedage i coronatider.

"Vi er for eksempel meget opmærksomme på, at der ikke må stå mere end ti sammen. Derfor er vi lidt flere på arbejde, end de to-tre stykker vi plejer at være, til at stå for logistikken, og hvis vi så ser, at nogen står lidt for tæt, så beder vi folk om at holde afstand på en pæn måde," siger hun.

Birkerød Torvedage bliver alligevel næsten, som de plejer. Et "historisk godt" underholdningsprogram er stadig godt trods aflysninger og udskydninger, og så overvejer Birkerød Torvedage kraftigt at udvide sæsonen, så man også holder åbent lørdage i juli.

I første omgang er folk velkomne på lørdag fra 10-14.