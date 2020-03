Det mener gymnasierne om ekspertrapport

Ivar Lykke Ørnby, Uddannelses- direktør stx,hhx & htx K Nord "Vi skal huske at klyngemodellen kun er et forslag og det altså ikke er vedtaget endnu, men umiddelbart er jeg positiv overfor modellen. Ved at lave klynger får man et en mere lokal tilgang til kapacitet og fordeling. I dag deltager alle 3 skoler i et meget stort fordelingsområde med mange skoler, hvor eleverne kan blive sendt ret langt væk fra egen bopæl. Med klyngemodellen er man garanteret et tilbud i lokalområdet. I øvrigt skal der også laves klynger for hhx og htx og det finder jeg helt naturligt."