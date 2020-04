Designerlamper og smykker stjålet

Fra en villa på Landsebakken i Holte blev der stjålet designerlamper ved et indbrud, der er foregået mellem 1. april kl. 19.30 og 2. april kl. 14.00. Indbruddet skete via en ulåst dør.

Mellem 31. marts kl. 18.00 og 3. april kl. 17.05 er der stjålet smykker fra et hus på Vibeengen i Birkerød. Et soveværelsesvindue var brud op.

Gennem et opbrudt vindue ind til stuen fik tyve adgang til et hus på Paradisbakken i Holte. Det skete mellem 29. marts og 4. april, der er ikke overblik over, hvad der er stjålet.