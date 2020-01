Der er ikke noget der hedder dårligt vejr: Fodbold Old Girls trodsede regn og kulde

Et spritnyt fodboldtilbud for kvinder over 60 år har allerede samlet et stærkt hold brave kvinder, som trodser både regn og kulde for at spille sammen

Temperaturen viser kun lidt over fem grader og regnen siler koldt og klamt ned over Vedbæk Stadion. Vintermørket er kun lige ved at fortrække, og det er i det hele taget ikke vejr at være udendørs i. "Men det er rigtig godt fodboldvejr," lyder det optimistisk fra Maria Santana til de ni brave kvinder 60+, som har trukket i sportstøjet denne tirsdag morgen i januar.

Grinende giver de hende ret, og snart er de i gang med både bold og øvelser på kunstbanen.Det er blot anden træning for dette nye fodboldhold, og der er to nye ansigter i dag, og den entusiasme og ildhu, som damerne går til træningen med tegner godt for holdets fremtid.

"Det er sejt, ikke. Selv i det her vejr møder de op," siger træner Maria Santana, som er kvinden bag træningskonceptet Fodboldmotion, som vi tidligere har skrevet om her i avisen.

Fodboldmotions formål er gennem legen med bolden at fremme sundhed, glæde og sociale relationer, og Maria Santana har rig erfaring med at bruge fodbolden som et sundhedsfremmende, socialt og sjovt tilbud til mange forskellige målgrupper.

Nu - hver tirsdag morgen klokken 9-10 - spiller ni entusiastiske kvinder over 60 år i Vedbæk.Og efter træningen er det tid til en kop varmende kaffe på Bakkehuset. Måske det er noget for dig. Læs mere på www.fodboldmotion.dk